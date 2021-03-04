Çin’in ilk uzay istasyonu çalışmasında yeni adım

Dünya yörüngesindeki ilk kalıcı uzay istasyonunu kurmaya çalışan Çin, planlanan 4 mürettebatlı görevde yer alacak 12 astronotun eğitim gördüğünü açıkladı.

Çin Ulusal Uzay İdaresi, söz konusu istasyonun “göksel nehir” anlamına gelen Tianhe isimli ana modülünü önümüzdeki ay fırlatmayı planlıyor.

Fırlatmada kullanılacak Uzun Yüryüş-5B Y2 isimli roket ve taşınacak yük, montajlanmak ve gerekli testlerden geçirilmek üzere geçen ay, Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Sahası’na taşındı.

Bu fırlatma, Çinli yetkililerin 2022 sonunda istasyonun inşasını bitirmek için önümüzdeki iki yıl içinde gerçekleştirmeyi planladığı 11 görevden ilki olacak. İstasyonun diğer iki modülü, Tianzhou kargo tedarik görevleri ve mürettebatlı Shenzhou görevleriyle birlikte daha sonra fırlatılacak.

Uzay idaresi, mürettebatlı görevler için eğitilecek 12 astronot belirledi. Listede önceki Shenzhou uçuşlarında görev alan astronotlar da bulunuyor. Mürettebatlı görevler için başka astronotların seçilip seçilmeyeceği ise belli değil.

Yeni uzay istasyonu tamamlandığında astronotlar, tıpkı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) olduğu gibi 6 aya kadar orada barınabilecek. Çin istasyonunun şimdilerde ömrünün sonuna yaklaşan UUİ’den daha uzun süre dayanabileceği öne sürülüyor.

UUİ’yi kullanan ülkeler arasında ABD, Rusya, Japonya, Avrupa, Kanada yer alıyor. Çin ise teknolojisini paylaşmaktan çekinen ABD’nin ısrarı üzerine programa katılmadı.

Öte yandan ülkenin uzay programı, 2003’te yapılan ilk insanlı uzay uçuşu görevinden beri istikrarlı bir ilerleme kaydetti.

2019’da Ay’ın karanlık yüzüne bir uzay aracı yollayan ülke, Tianwen-1 isimli bir keşif aracını da geçen ay Mars yörüngesine yerleştirmeyi başardı.

Tianwen-1’in taşıdığı bir iniş aracının da önümüzdeki aylarda Kızıl Gezegen’in yüzeyine inmesi bekleniyor. Görev başarıyla tamamlanırsa Çin, ABD’den sonra Mars yüzeyine araç indiren ikinci ülke olacak.