7 yaşındaki kız, beyin ameliyatı için limonata satarak 12 bin dolar topladı

ABD’nin Alabama eyaletinde 7 yaşındaki bir kız beyin ameliyatı için limonata satarak bağış topluyor.

Liza Scott, kendisine ayakkabı ve oyuncak almak için annesinin işlettiği fırında geçen yaz limonata satmaya başlamıştı.

7 yaşındaki kız hala satış yapmaya devam ediyor fakat bu sefer gelirler başka bir amaç için bağış olarak toplanıyor.

Geçen ay doktorlar Liza’nın yaşadığı birkaç nöbetin beynindeki birtakım rahatsızlıklarla ilgili olduğunu ve ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi.

Britanya’daki Birmingham şehrinde yer alan Savage’s Bakery adlı fırında Liza pembe ve sarı renkli standında ziyaretçilere limonata satıyor. Kızın tıbbi durumuna ilişkin bilgilerse halk arasında yayıldıkça, fırına gelen müşterilerse bağış amaçlı olarak limonatalara çok daha fazla para bırakmaya başladı.

Liza’nın geçirdiği nöbetlerden sonra ameliyatın masraflarına destek olabilmek için limonata satmak istediğini söyleyen annesi Elizabeth Scott “Ona ‘Böyle bir şey yapmana hiç gerek yok’ dedim. Faturaları ödemesi için katkıda bulunmasını beklemiyorum. Bekar bir anneyim, çocuklarıma kendim bakabiliyorum” dedi.

Yine de para konusunda destek olmak isteyen Liza’nın teklifini geri çevirmeyen kadın, fırınında küçük bir tezgah açarak kızının satış yapmasını sağladı.

7 yaşındaki kız, birkaç gün içinde limonata satışlarından ve bağışlardan toplamda 12 bin dolar (yaklaşık 90 bin TL) gelir elde etti.

Bazılarıysa yaşananlar üzerinden ABD sağlık sistemini eleştirdi. Küçük bir kızın kendi beyin ameliyatı için para toplamak zorunda kalmasının, ülkenin sağlık sisteminin onarılamayacak derecede çöktüğünü gösterdiğini ve bu durumun aileleri iflasa sürüklediği belirtildi.

İyi bir sigortası olmasına ve fırınının da iş yapmasına rağmen “ciddi maddi yük” altına gireceğini fark eden anne internet üzerinden de bir bağış kampanyası başlattı.

Bu kampanyaya da yaklaşık 300 bin dolar (2,2 milyon TL) bağış yapıldı.