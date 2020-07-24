Play-Off/Out maç programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig’de Play-Off/Out maç programı belli oldu.

Program şöyle;

K-Pet Süper Lig Play-Out

K-Pet 1.Lig Play-Off

K-Pet 1.Lig Play-Out