Play-Off/Out maç programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig’de Play-Off/Out maç programı belli oldu.
Program şöyle;
K-Pet Süper Lig Play-Out
|Tarih
|Stat
|Ev Sahibi Takım
|Skor
|Misafir Takım
|Hakemler
|26.07.2020
20:00
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Gönyeli SK
|–
Detaylar
Binatlı YSK
|(H) ALİ ÖZER
(Y) HAKAN GÖK
(Y) HALİL ERDEM CANALOĞLU
(D) İSFENDİYAR AÇIKSÖZ
|26.07.2020
20:00
|Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hamitköy ŞHSK
|–
Detaylar
Düzkaya KOSK
|(H) OSMAN ÖZPAŞA
(Y) MEHMET EKŞİCİ
(Y) İSMAİL EGELİ
(D) HÜSEYİN ÖZKAN
K-Pet 1.Lig Play-Off
|Tarih
|Stat
|Ev Sahibi Takım
|Skor
|Misafir Takım
|Hakemler
|26.07.2020
17:45
|Gönyeli Stadı
Yalova SK
|–
Detaylar
Girne Halk Evi
|(H) SERHAN ŞİMŞEK
(Y) ENGİN AKKAGÜN
(Y) SERTAN ALKIN
(D) HÜSEYİN EYYÜPLER
|26.07.2020
17:45
|Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Esentepe KKSK
|–
Detaylar
L. Gençler Birliği SK
|(H) FEHİM DAYI
(Y) HÜSEYİN ÖZAŞIK
(Y) OLGUN CANİK
(D) EMRE ÖZTAŞLI
K-Pet 1.Lig Play-Out
|Tarih
|Stat
|Ev Sahibi Takım
|Skor
|Misafir Takım
|Hakemler
|26.07.2020
17:45
|Lefkoşa Atatürk Stadı
Bostancı Bağcıl SK
|–
Detaylar
Karşıyaka ASK
|(H) KEREM ERAN
(Y) NECMİ BULUT
(Y) ÖZAL ÇAĞLAYAN
(D) HAKAN ÜNAL
|26.07.2020
17:45
|Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı
Lapta TBSK
|–
Detaylar
Çanakkale TSK
|(H) UTKU HAMAMCIOĞLU
(Y) MUSTAFA TORUN
(Y) EMRE ÇEVİKDAL
(D) İSMAİL ERCAN