FutbolSpor

Play-Off/Out maç programı açıklandı

24 Temmuz 2020
Play-out

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig’de Play-Off/Out maç programı belli oldu.

Program şöyle;

K-Pet Süper Lig Play-Out

TarihStatEv Sahibi TakımSkorMisafir TakımHakemler
26.07.2020
 20:00		Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Gönyeli SK
Detaylar
Binatlı YSK		(H) ALİ ÖZER
(Y) HAKAN GÖK
(Y) HALİL ERDEM CANALOĞLU
(D) İSFENDİYAR AÇIKSÖZ
26.07.2020
 20:00		Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hamitköy ŞHSK
Detaylar
Düzkaya KOSK		(H) OSMAN ÖZPAŞA
(Y) MEHMET EKŞİCİ
(Y) İSMAİL EGELİ
(D) HÜSEYİN ÖZKAN

K-Pet 1.Lig Play-Off

TarihStatEv Sahibi TakımSkorMisafir TakımHakemler
26.07.2020
 17:45		Gönyeli Stadı
Yalova SK
Detaylar
Girne Halk Evi		(H) SERHAN ŞİMŞEK
(Y) ENGİN AKKAGÜN
(Y) SERTAN ALKIN
(D) HÜSEYİN EYYÜPLER
26.07.2020
 17:45		Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Esentepe KKSK
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L. Gençler Birliği SK		(H) FEHİM DAYI
(Y) HÜSEYİN ÖZAŞIK
(Y) OLGUN CANİK
(D) EMRE ÖZTAŞLI

K-Pet 1.Lig Play-Out

TarihStatEv Sahibi TakımSkorMisafir TakımHakemler
26.07.2020
 17:45		Lefkoşa Atatürk Stadı
Bostancı Bağcıl SK
Detaylar
Karşıyaka ASK		(H) KEREM ERAN
(Y) NECMİ BULUT
(Y) ÖZAL ÇAĞLAYAN
(D) HAKAN ÜNAL
26.07.2020
 17:45		Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı
Lapta TBSK
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Çanakkale TSK		(H) UTKU HAMAMCIOĞLU
(Y) MUSTAFA TORUN
(Y) EMRE ÇEVİKDAL
(D) İSMAİL ERCAN


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