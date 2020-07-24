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Avrupa Komisyonu ve UNDP’den yardım

24 Temmuz 2020
Avrupa Komisyonu ve UNDP yardımları

AB Mali Yardım Tüzüğü çerçevesinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP yardımları devam ediyor.

Bu kapsamda son dönemde 6 video laringoskop, 20 monitor, 1 portable digital rontgen, 28 infuzyon pompası, 20 ventilator ve  1 adet sinfoni cihazı Sağlık Bakanlığı deposuna teslim edildi.

BELEDİYELERE YARDIM

Öte yandan Avrupa Komisyonu, koronavirüsle mücadeleye katkı sağlayacak olan ilave ekipman ve malzemeleri, UNDP Kıbrıs ile yakın iş birliği çerçevesinde Kıbrıs Türk Belediyeler Birliğine teslim etti.

AB Yardım Programı kapsamında finanse edilen yaklaşık 80,000 Euro değerindeki kişisel koruyucu ekipmanların ilk bölümü teslim edildi.

İki kısımda sağlanacak olan kişisel koruyucu ekipmanlar, 12,500 adet tek kullanımlık cerrahi maske, 4,500 adet alkollü el dezenfektanı şişesi, 170 çift bot, 340 çift ağır iş botu, 11,000 adet eldiven, 3,400 adet ağır iş eldiveni, 288 adet koruyucu gözlük ve 50 adet yeniden kullanılabilen önlük içeriyor.

Bu kişisel koruyucu ekipman yardımıyla yerel hizmetlerde de hijyenin artırılması ve böylece olası bir virüs yayılımının engellenmesine katkıda bulunulması amaçlanıyor.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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