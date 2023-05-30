Plastik poşet yasağına 2 gün kaldı

Plastik poşetlerin tüketiciye ücretli veya ücretsiz, promosyon ya da kampanyayla verilmesinin yasaklanmasına 2 gün kaldı.

Plastik poşetlerin 1 Haziran’dan itibaren tüketiciye ücretli veya ücretsiz, promosyon ya da kampanyayla verilmesi tüzükle yasaklandı.

Atık miktarını azaltmayı ve çevreyi daha iyi korumayı hedefleyen plastik poşet kullanımını yasaklayan Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetim (Değişiklik) Tüzüğü 29 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Tüzük, gazetede yayımlandığı tarihten 6 ay sonra 1 Haziran 2023’te yürürlüğe girecek.

Çevre yasasına dayanılarak alınan son kararla birlikte, 2018’den bu yana marketlerde 25 kuruştan satılan plastik poşetin, müşterilere ücretsiz temini, satılması, promosyon veya kampanya yoluyla verilmesinin önüne geçilmesi ve tüketiminin en aza indirilmesi amaçlanıyor. Haziran başında yürürlüğe girecek karara market ve mağazalar başta olmak üzere, diğer iş yerlerinin uyup uymadığını, Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi denetleyecek.

“YASAĞA UYMAYANLAR ‘ALO 123’ ÇEVRE ŞİKAYET HATTI’NA İHBAR EDİLEBİLECEK”

Plastik poşet yasağından; çok hafif, küçük ebatlı, sapsız naylon torbalar muaf tutulurken yasağa uymayanlar “Alo 123” Çevre Şikayet Hattı’na ihbar edilebilecek. Ülkede 1 Aralık 2018’den itibaren ücretli olan plastik poşetlerin kullanımı bu süreçte yüzde 60-70 azaldı.

Plastik poşetle ilgili Bakanlar Kurulu’nun son yasaklama kararı, vatandaşların bir kısmınca desteklenirken bazıları tarafından da eleştiriliyor. Kararı destekleyenler temel gerekçe olarak çevrenin korunmasını gösterirken eleştirenler ise plastik poşetin alışverişte pratik olduğunu savunuyor.