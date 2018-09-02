Plajda nefes kesen maçlar

Kezban Bürüncük Kolozali Plaj Hentbol Anı Turnuvasında ilk gün, dün akşam oynanan maçlarla tamamlandı

4 KATEGORİDE 21 TAKIM:

Büyük erkekler, büyük kadınlar, genç erkekler ve genç kadınlar kategorilerinde yapılacak olan turnuvaya toplam 21 takım katıldı. Organizasyon bugün oynanacak finallerle tamamlanacak

2017-2018 sezonunun ikinci Plaj Hentbolu Turnuvası, KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde Gönyeli Belediyesi ve KKTC Hentbol Federasyonu katkıları ile dün başladı.

Kezban Bürüncük Kolozali Plaj Hentbol Anı Turnuvası dün akşam geç saatlere kadar oynanan karşılaşmalarla devam etti. Turnuvaya büyük erkekler, kadınlar, genç erkekler ve genç kadınlar kategorilerinden yapılırken toplam 21 takım katılıyor.

Yükseliş Spor Tesislerinde düzenlenen Kezban Bürüncük Kolozali Plaj Hentbol Anı Turnuvası bugün gerçekleşecek olan finallerle tamamlanacak. Turnuvada mücadele eden takımlar şunlar:

Büyük Erkekler

1- MGA A

2-CAFE SUMİ

3-YÜKSELİŞ A

4-MGA B

5-MAKSILIM CAFE

6-YÜKSELİŞ B

7-FLASH

Büyük Kadınlar

1- MUSTAFA TAHSİN CONSTRUCTİON

2- ÖRENSEL CYPRUS STEAM

3- YDÜ

4- DARBAZ

Genç Erkekler

1- YÜKSELİŞ

2- TEAM GANCELLİ

3- MGA A

4- MGA B

5- TABBA LAMARİNA

6- FLASH

Genç Kadınlar

1- ÖRENSEL CYPRUS STEAM

2- DARBAZ

3-UKÜ

4- HANDS UP