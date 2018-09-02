Çağlayan Parkı dünya danslarıyla renkleniyor

KÜLTÜRLERARASI BULUŞMA:

12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali başladı. Hem yabancı ekiplerin hem de ülkemiz ekiplerinin tarihi Çağlayan Parkı’nda gerçekleştirdikleri birbirinden renkli halk dansları gösterileriyle Lefkoşalılar coşku dolu geceler yaşamayı sürdürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi, KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi, Uluslararası Festivaller Birliği, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu, ASDER, FOGEM, FOLK-DER, Gençlik Merkezi, GÖÇ-TAŞ, HAS-DER ve TUFAD’ın bir araya gelerek organize ettikleri 12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali önceki akşam başladı.

Hem yabancı ekiplerin hem de ülkemiz ekiplerinin tarihi Çağlayan Parkı’nda gerçekleştirdikleri birbirinden renkli halk dansları gösterileriyle Lefkoşalılar coşku dolu geceler yaşamayı sürdürüyor.

Müzikler ve danslarla dolu kültürlerarası buluşma

Festivalde önceki akşam müzikler ve danslarla dolu bir gece yaşanırken ile olarak Oğulcan Başarı sahne alarak Lefkoşalılara keyifli bir konser sundu. Daha sonra ise ülkemizden Göç-Taş ve Folk-Der ile Çekya’dan “Kunovice’s Halk Dansları Topluluğu”, İrlanda’dan “Off to İreland”, Portekiz’den “Grupo Folclórico das Lavradeiras da Meadela” ve Türkiye’den Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme ve Spor Kulübü Derneği(Yalova TUFAG) sahne alarak kendi ülke kültürlerini danslarla sahneye yansıttı. Birbirinden keyifli müzikler ve danslarla keyifli bir gece geçiren izleyiciler de alkışlarla bu coşkuya katıldı.