Çisem Özoktay gelecek vadediyor

15 yaşındaki Çisem Özoktay, küçük yaşına rağmen biniciliğe verdiği önemle geleceğin yıldızı olmaya aday

Ülkemizde yeni yeni duyulan binicilikte, 15 yaşındaki Çisem Özoktay küçük yaşına rağmen bu spora verdiği önemle geleceğin yıldızı olmaya aday.

15 yaşında olmasına rağmen babasının at çiftliğinde 10 yıldır ata binen ve son 6 yıldır da engel atlamada başarıdan başarıya koşan Çisem’in hedeflerinden biri de Güney Kıbrıs’tan alacağı lisansla dünyada yarışabilmek.

Başarıdan başarıya koşuyor

Çisem Özoktay, ülkemizin en eski sandviççilerinden rahmetli Rıfat Özoktay’ın torunu. Küçük yaşında babasının at çiftliğinde at sporuna gönül veren sporcu, 15 yaşında olmasına rağmen kazandığı birinciliklerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Hedeflerinden biri de

at eğitmenliği okumak

Çisem’in son yılarda büyük aşama kaydetmesinde Yakın Doğu Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı ve Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesinde Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’nda hocalık yapan Doç. Dr.Doğa Gürkanlar’ın emeği büyük.

Akademik kariyerinin yanında, Türkiye’de binicilik sporunun önemli isimlerinden biri olan Gürkanlar, son bir yıldır Çisem Özoktay ile çalışıyor. Genç sporcunun grafiğinde ve her geçen gün yükselişinde önemli bir rol üstlenen kişi yine Doğa Gürkanlar…

Çisem Özoktay, her gün antrenörü ile birlikte 4 saat idman yapıyor. Gürkanlar, Çisem’e tecrübelerini aktararak onun gelişmesine büyük katkı sağlıyor.

Hedef olarak kendisine Dünya Binicilik Şampiyonaları’nda yarışmayı koyan Çisem Özoktay, bu hayalinin gerçekleşmesi için ileriki günlerde Güney Kıbrıs’ta lisans başvurusu yapmaya hazırlanıyor. 15 yaşındaki sporcu ayrıca üniversitede de at eğitmenliği eğitimi almak istiyor.