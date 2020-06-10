Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

10 Haziran 2020
döviz


Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 542,41 puan artarak 109.778,94 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 363,25 puan ve yüzde 0,33 değer kazanımıyla 109.599,77 puandan başladı. Gün içinde en düşük 109.391,57 puanı, en yüksek 110.409,79 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 yükselişle 109.778,94 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,72, teknoloji endeksi yüzde 1,30, sanayi endeksi yüzde 0,70 ve hizmetler endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 482,89 puan ve yüzde 0,38 artışla 127.766,63 puandan kapandı. İşlem gören 595 hisse senedinin 277’si prim yaptı, 109’u geriledi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, ASELSAN, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları ve Güneş Sigorta en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.716,64 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.716,64 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artarak 375 bin 200 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,7730 lira, satışta 6,8001 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,7781 lira, satışta 6,8053 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1346, sterlin/dolar paritesi 1,2755, dolar/yen paritesi de 107,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,05 yükselerek 40,58 dolardan işlem görüyor.

Serbest Piyasa Döviz Kurları

USD – Amerikan Doları6,79356,79646,80716,7738%-0,0120:10
EUR – Euro7,71317,71907,73387,6879%0,1220:09
GBP – İngiliz Sterlini8,66648,67248,69038,6321%0,2220:09
CHF – İsviçre Frangı7,18267,19017,14257,1992%0,5320:08
CAD – Kanada Doları5,07005,07635,05825,0839%0,1720:09
RUB – Rus Rublesi0,09890,09900,09860,0995%0,0220:09
AED – Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi1,84861,85001,84981,8500%-0,0519:57
AUD – Avustralya Doları4,75564,75909,68199,8048%0,6120:10
DKK – Danimarka Kronu1,03451,03511,03301,0384%0,1120:09
SEK – İsveç Kronu0,73750,73800,73450,7421%-0,2320:09
NOK – Norveç Kronu0,72770,72880,72470,7389%-0,5520:09
JPY – 100 Japon Yeni6,33316,33766,30056,3423%0,4420:10
KWD – Kuveyt Dinarı22,031122,110622,068222,1127%-0,2619:00
ZAR – Güney Afrika Randı0,41060,41110,40770,4116%0,6020:09
BHD – Bahreyn Dinarı17,867418,128717,988118,0315%-0,6619:52
LYD – Libya Dinarı4,74854,88914,76644,8765%-1,4118:11
SAR – Suudi Arabistan Riyali1,80811,81171,81111,8116%-0,0718:46
IQD – Irak Dinarı0,00570,00570,00570,0057%-0,5419:32
ILS – İsrail Şekeli1,97411,98021,96521,9822%0,3620:09
IRR – İran Riyali0,00020,00020,00020,0002%-0,1017:28
INR – Hindistan Rupisi0,08970,08980,08980,0901%-0,1119:29
MXN – Meksika Pesosu0,30980,31020,30830,3134%-0,1220:09


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