Türkiye

Pistten çıkan uçağın pilotlarına soruşturma

6 Şubat 2020

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 3 kişinin öldüğü kazada uçağın 2 pilotu hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı‘nca, Sabiha Gökçen Havalimanı‘nda pistten çıkan uçağın 2 pilotu hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

Pilotların, tedavilerinin ardından “şüpheli” sıfatıyla ifadeleri alınacak.

‘Savcılık, iki pilottan kan örneği alınması talimatı verdi’

Öte yandan savcılık, alkol ya da uyuşturucu madde bulunup bulunmadığının tespiti için her iki pilottan kan örneği alınması talimatı verdi.

Kazanın yaşandığı pisti gören güvenlik kamera görüntülerinin de incelendiği bildirildi.



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