Yaşam

Araştırma: Kadın beyni aynı yaştaki erkek beyninden 4 yıl daha genç

6 Şubat 2020

Kadın beyninin, aynı yaştaki erkeklerden neredeyse dört yaş daha genç bir yapıya sahip olduğu tespit edildi. Bilim insanlarına göre bu durum kadınların zihinsel keskinliğini neden daha uzun süre koruduğunu açıklıyor. Peki ama neden kadın beyni daha genç?

ABD’deki Washington Üniversitesi’nde yardımcı profesör olan Manu Goyal, “Cinsiyetle ilgili çeşitli faktörlerin beyin yaşlanma doğrultusunu nasıl etkileyebileceğini ve beynin nörodejeneratif hastalıklara karşı kırılganlığını nasıl etkileyebileceğini anlamaya başladık” diyor.

“Beyin metabolizması, erkekler ile kadınlar arasında yaşlandıkça gördüğümüz bazı farklılıkları anlamamıza yardımcı olabilir” diyen Goyal beynin şekerle çalıştığını ancak beynin şekeri nasıl kullandığına bağlı olarak insanların büyüdükçe ve yaşlandıkça durumun farklılık yarattığını belirtiyor.

Yapay zeka algoritması ile ortaya çıkarıldı

Ulusal Bilimler Akademisi’ne ait Journal of Proceedings’de yayınlanan çalışmada, araştırmacılar beyinlerinin nasıl şeker kullandığını bulmak için 205 kişi ile deney yaptı.

Çalışmaya 20 ila 82 yaş arasında değişen 121 kadın ve 84 erkek katıldı ve beyinlerinde oksijen ve glikoz akışını ölçmek için PET taraması yapıldı.

Her kişi için araştırmacılar, beynin çeşitli bölgelerinde aerobik glikolize (beynin gelişmesini ve olgunlaşmasını sağlayan) şeker oranını belirlediler.

Yaşla beyin metabolizması arasındaki ilişkiyi bulmak için erkeklerin yaşları ile beyin metabolizması verilerini kendi kendine öğrenen bir yapay zeka algoritmasına girdiler.

Araştırmacılar, kadınların beyin metabolizması verilerini de algoritmaya girip daha sonra yapay zekanın tüm kadınların yaşını beyin metabolizmasından yola çıkarak hesaplamasını istedi.

Algoritma kadın beyin yaşının bedensel yaşlarından ortalama 3.8 yıl daha genç olduğunu ortsaya koydu.

Araştırmacılar analizi tersine de gerçekleştirdi: Kadınların verilerini algoritmayı geliştirdi ve erkeklere uyguladılar.

Erkek beyni gerçek yaştan 2,4 yıl daha yaşlı

Bu sefer, algoritma, erkek beyinlerinin gerçek yaşlarından 2.4 yaş büyük olduğunu bildirdi.

Goyal, ortaya çıkan farkın birçok cinsiyet farkından daha güçlü olduğunu ancak örneğin ‘boy uzunluğu’ gibi bazı cinsiyet farkları kadar büyük olmadığını belirityor. .

Kadın beyinlerinin göreceli gençliği, 20’li yaşlarda olan en genç katılımcılar arasında bile tespit edildi.

Goyal bunun sebebinin ne olduğunu henüz çözemediklerini kaydediyor.



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