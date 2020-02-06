Türkiye

Van-Bahçesaray’da çığ felaketleri: 41 kişi hayatını kaybetti

6 Şubat 2020

Van’ın Bahçesaray ilçesinde Salı günü düşen çığın altında kalanları arayan arama-kurtarma ekiplerinin de üzerine Çarşamba günü çığ düştü.

24 saatten az bir sürede düşen iki çığ nedeniyle 39 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi de yaralandı.

İlk çığ düşmesinde beş, ikinci çığda ise 33 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış, çığ altında kalan üç kişi için arama çalışmalarının devam ettiği belirtilmişti.

Perşembe sabahı başlayan arama çalışmalarında çığ altında kalmış olan son üç kişinin cesedine ulaşıldı.

Süleyman Soylu, ağır yaralılardan bir kişinin Ankara’ya sevk edileceğini ve tedavisine burada devam edileceğini de sözlerine ekledi.

Soylu, “Büyük bir afetle karşı karşıya kaldıkları apaçık ortada. Tam da toparlanmak üzere, yani havanın bozulduğunu görünce ayrılmak üzereyken bu afetle karşı karşıya kalmışlar. Gece eksi 24’e kadar düşen bir hava var” diye konuştu.

İlk çığda beş kişi öldü, yedi kişi kurtarıldı

Van-Bahçesaray karayolunun 33’üncü kilometresinde Salı günü çığ düştü.

Çığın altında kalan iş makinesi ve minibüsteki yedi kişi kurtarılırken, beş kişi de hayatını kaybetti. Daha sonra çığ altında kalan iki kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Aralarında Çalışmalar için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve UMKE’ye bağlı ekiplerin de olduğu yaklaşık 350 görevli gönderildi.

Aralarında güvenlik görevlilerinin de olduğu 33 kişi hayatını kaybetti

Çalışmaların yapıldığı noktaya Çarşamba günü sabah saatlerinde bir kez daha çığ düştü.

Aralarında güvenlik görevlilerinin de olduğu 33 kişi yaşamını yitirdi.

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 67 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi. Ayrıca 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara’dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor” denildi.



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