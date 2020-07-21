Pınar Gültekin cinayete kurban gitti

Pınar Gültekin’in cansız bedeni Türkiye’nin Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda bulundu. 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin beş gün önce Muğla’nın Ula ilçesinde kaybolmuştu. İlk incelemelere göre Pınar Gültekin’in cesedinde boğulduğu yönünde izlere rastlandı. Pınar Gültekin’in öldürülmesiyle ilgili eski erkek arkadaşı C.M.A. gözaltına alındı. Şüphelinin bir süre önce kendisini terk eden Pınar ile yeniden birlikte olmak istediği ancak genç kızın reddetmesi üzerine cinayeti işlediği belirlendi.