SürmanşetTürkiye

Pınar Gültekin cinayete kurban gitti

21 Temmuz 2020
Pınar Gültekin

Pınar Gültekin’in cansız bedeni Türkiye’nin Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda bulundu. 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin beş gün önce Muğla’nın Ula ilçesinde kaybolmuştu. İlk incelemelere göre Pınar Gültekin’in cesedinde boğulduğu yönünde izlere rastlandı. Pınar Gültekin’in öldürülmesiyle ilgili eski erkek arkadaşı C.M.A. gözaltına alındı. Şüphelinin bir süre önce kendisini terk eden Pınar ile yeniden birlikte olmak istediği ancak genç kızın reddetmesi üzerine cinayeti işlediği belirlendi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Rumlar diyalog için GKK yerine KTBK’ni istiyor

Rumlar diyalog için GKK yerine KTBK’ni istiyor

19 Temmuz 2020
Photo of “Ankara kırmızı çizgileri aşabilir”

“Ankara kırmızı çizgileri aşabilir”

19 Temmuz 2020
Photo of Nantes Katedrali’nde kundaklama şüphesi: 1 kişi gözaltında

Nantes Katedrali’nde kundaklama şüphesi: 1 kişi gözaltında

19 Temmuz 2020
Photo of 337 uygulama üzerinden kredi kartı bilgileriniz çalınabilir

337 uygulama üzerinden kredi kartı bilgileriniz çalınabilir

19 Temmuz 2020
Photo of AB liderleri 2. günde de anlaşamadı

AB liderleri 2. günde de anlaşamadı

19 Temmuz 2020
Photo of Netflix’ten ömür boyu abonelik ödüllü oyun turnuvası

Netflix’ten ömür boyu abonelik ödüllü oyun turnuvası

19 Temmuz 2020
Photo of La Casa de Papel’in yıldızları 5. sezona dair ipuçları verdi

La Casa de Papel’in yıldızları 5. sezona dair ipuçları verdi

19 Temmuz 2020
Photo of Avustralya’nın Melbourne kentinde maske takmak zorunlu oldu

Avustralya’nın Melbourne kentinde maske takmak zorunlu oldu

19 Temmuz 2020
Photo of Twitter’da saldırı: Sekiz hesaptan özel veriler indirildi

Twitter’da saldırı: Sekiz hesaptan özel veriler indirildi

19 Temmuz 2020
Photo of Erdoğan: Devrim otomobilini müzeye mahkum edenler, devrim otomobilinin yollarımızda kullanılmasına mani olamayacaktır

Erdoğan: Devrim otomobilini müzeye mahkum edenler, devrim otomobilinin yollarımızda kullanılmasına mani olamayacaktır

18 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı