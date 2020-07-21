2020’de trafiğe 10 can verdik

Yaklaşık 3 aylık bir süreyi pandemi nedeniyle kapalı geçirdiğimiz 2020 yılında trafiğe 10 can verdik. Ülke genelinde trafikte son 45 yılda 1954 kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde meydana gelen trafik çarpışmalarının birçoğu arabaların hasar görmesi ile sonuçlanırken birçok çarpışmada sürücüler veya arabalarda yolcu olarak bulunan kişiler, ya da yayalar ciddi şekilde yaralanıyor.

Meydana gelen bazı çarpışmalar ise ölümle sonuçlanıyor. KKTC’de meydana gelen trafik çarpışmalarına ilişkin istatistikler hatta ölümlü trafik çarpışmaları bile ders olmuyor.

KKTC genelinde 2019 yılında trafik çarpışmalarında 30 kişi yaşamını yitirirken, salgın nedeniyle yaklaşık 3 ay kapalı kaldığımız 1 Ocak 2020 ile 21 Temmuz 2020 arasında 10 kişi trafik çarpışmalarında hayatını kaybetti.

Ne yitip giden canlar ne de defa kez yapılan uyarılar trafik terörüne “Dur” diyemiyor, trafikte can kayıpları son bulmuyor. KKTC’de 2010’da 42, 2011’de 41, 2012’de 24, 2013’te 49, 2014’te 29, 2015’te 28, 2016’da 36, 2017’de 37, 2018’de 24 kişi ve 2019’da 30 kişi trafik çarpışmalarına kurban gitti.

1 kişi yaşamını yitirdi

Dün gerçekleşen ölümlü çarpışmada Vedat Çakır hayatını kaybetti. Tepebaşı – Akdeniz Anayolunda gece saat 01:00 sıralarında meydana gelen çarpışmada 40 yaşındaki Vedat Çakır hayatını kaybetti.

Yol güvenliği yok

Trafik çarpışmalarına ilişkin raporlarda yol güvenliğine kesinlikle dikkat çekilmiyor. Çarpışmaların tümü sürücü kaynaklı nedenlere bağlanıyor.

Resmi kayıtlara göre, trafik çarpışmalarının çoğunluğunun nedeni süratli araç kullanmak, bunu sırayla kavşakta durmama, yakın takip, dikkatsiz sürüş takip ediyor. Çarpışmalarda, yol hatası ve kusurunun payı belirtilmiyor veya ölçülmüyor.

Tablo ürkütücü

KKTC’de ölümlü trafik çarpışmalarının bilançosu korkunç. Ülke genelinde trafikte son 45 yılda 1954 kişi hayatını kaybetti.

Son 45 yılda trafikteki can kayıplarımız:

1975 54

1976 64

1977 50

1978 42

1979 32

1980 28

1981 36

1982 31

1983 31

1984 32

1985 36

1986 44

1987 51

1988 58

1989 46

1990 58

1991 40

1992 62

1993 43

1994 28

1995 61

1996 32

1997 43

1998 38

1999 49

2000 53

2001 60

2002 41

2003 53

2004 76

2005 64

2006 48

2007 47

2008 48

2009 44

2010 42

2011 42

2012 24

2013 49

2014 29

2015 28

2016 36

2017 37

2018 24

2019 30

2020 10