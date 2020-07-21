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2020’de trafiğe 10 can verdik

21 Temmuz 2020
ölümlü kaza

Yaklaşık 3 aylık bir süreyi pandemi nedeniyle kapalı geçirdiğimiz 2020 yılında trafiğe 10 can verdik.  Ülke genelinde trafikte son 45 yılda 1954 kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde meydana gelen trafik çarpışmalarının birçoğu arabaların hasar görmesi ile sonuçlanırken birçok çarpışmada sürücüler veya arabalarda yolcu olarak bulunan kişiler, ya da yayalar ciddi şekilde yaralanıyor.

Meydana gelen bazı çarpışmalar ise ölümle sonuçlanıyor. KKTC’de meydana gelen trafik çarpışmalarına ilişkin istatistikler hatta ölümlü trafik çarpışmaları bile ders olmuyor.

KKTC genelinde 2019 yılında trafik çarpışmalarında 30 kişi yaşamını yitirirken, salgın nedeniyle yaklaşık 3 ay kapalı kaldığımız 1 Ocak 2020 ile 21 Temmuz 2020 arasında 10 kişi trafik çarpışmalarında hayatını kaybetti.

Ne yitip giden canlar ne de defa kez yapılan uyarılar trafik terörüne “Dur” diyemiyor, trafikte can kayıpları son bulmuyor. KKTC’de 2010’da 42, 2011’de 41, 2012’de 24, 2013’te 49, 2014’te 29, 2015’te 28, 2016’da 36, 2017’de 37, 2018’de 24 kişi ve 2019’da 30 kişi trafik çarpışmalarına kurban gitti.

1 kişi yaşamını yitirdi

Dün gerçekleşen ölümlü çarpışmada Vedat Çakır hayatını kaybetti. Tepebaşı – Akdeniz Anayolunda gece saat 01:00 sıralarında meydana gelen çarpışmada 40 yaşındaki Vedat Çakır hayatını kaybetti.

Yol güvenliği yok

Trafik çarpışmalarına ilişkin raporlarda yol güvenliğine kesinlikle dikkat çekilmiyor. Çarpışmaların tümü sürücü kaynaklı nedenlere bağlanıyor.

Resmi kayıtlara göre, trafik çarpışmalarının çoğunluğunun nedeni süratli araç kullanmak, bunu sırayla kavşakta durmama, yakın takip, dikkatsiz sürüş takip ediyor. Çarpışmalarda, yol hatası ve kusurunun payı belirtilmiyor veya ölçülmüyor.

Tablo ürkütücü

KKTC’de ölümlü trafik çarpışmalarının bilançosu korkunç. Ülke genelinde trafikte son 45 yılda 1954 kişi hayatını kaybetti.

Son 45 yılda  trafikteki can kayıplarımız:

1975  54

1976  64

1977  50

1978  42

1979  32

1980  28

1981  36

1982  31

1983  31

1984  32

1985  36

1986  44

1987  51

1988  58

1989  46

1990  58

1991  40

1992  62

1993  43

1994  28

1995  61

1996  32

1997  43

1998  38

1999  49

2000  53

2001  60

2002  41

2003  53

2004  76

2005  64

2006  48

2007  47

2008  48

2009  44

2010  42

2011  42

2012  24

2013  49

2014  29

2015  28

2016  36

2017  37

2018  24

2019  30

2020  10


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