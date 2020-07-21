2020’de trafiğe 10 can verdik

Yaklaşık 3 aylık bir süreyi pandemi nedeniyle kapalı geçirdiğimiz 2020 yılında trafiğe 10 can verdik. Ülke genelinde trafikte son 45 yılda 1954 kişi hayatını kaybetti.
Ülke genelinde meydana gelen trafik çarpışmalarının birçoğu arabaların hasar görmesi ile sonuçlanırken birçok çarpışmada sürücüler veya arabalarda yolcu olarak bulunan kişiler, ya da yayalar ciddi şekilde yaralanıyor.
Meydana gelen bazı çarpışmalar ise ölümle sonuçlanıyor. KKTC’de meydana gelen trafik çarpışmalarına ilişkin istatistikler hatta ölümlü trafik çarpışmaları bile ders olmuyor.
KKTC genelinde 2019 yılında trafik çarpışmalarında 30 kişi yaşamını yitirirken, salgın nedeniyle yaklaşık 3 ay kapalı kaldığımız 1 Ocak 2020 ile 21 Temmuz 2020 arasında 10 kişi trafik çarpışmalarında hayatını kaybetti.
Ne yitip giden canlar ne de defa kez yapılan uyarılar trafik terörüne “Dur” diyemiyor, trafikte can kayıpları son bulmuyor. KKTC’de 2010’da 42, 2011’de 41, 2012’de 24, 2013’te 49, 2014’te 29, 2015’te 28, 2016’da 36, 2017’de 37, 2018’de 24 kişi ve 2019’da 30 kişi trafik çarpışmalarına kurban gitti.
1 kişi yaşamını yitirdi
Dün gerçekleşen ölümlü çarpışmada Vedat Çakır hayatını kaybetti. Tepebaşı – Akdeniz Anayolunda gece saat 01:00 sıralarında meydana gelen çarpışmada 40 yaşındaki Vedat Çakır hayatını kaybetti.
Yol güvenliği yok
Trafik çarpışmalarına ilişkin raporlarda yol güvenliğine kesinlikle dikkat çekilmiyor. Çarpışmaların tümü sürücü kaynaklı nedenlere bağlanıyor.
Resmi kayıtlara göre, trafik çarpışmalarının çoğunluğunun nedeni süratli araç kullanmak, bunu sırayla kavşakta durmama, yakın takip, dikkatsiz sürüş takip ediyor. Çarpışmalarda, yol hatası ve kusurunun payı belirtilmiyor veya ölçülmüyor.
Tablo ürkütücü
KKTC’de ölümlü trafik çarpışmalarının bilançosu korkunç. Ülke genelinde trafikte son 45 yılda 1954 kişi hayatını kaybetti.
Son 45 yılda trafikteki can kayıplarımız:
1975 54
1976 64
1977 50
1978 42
1979 32
1980 28
1981 36
1982 31
1983 31
1984 32
1985 36
1986 44
1987 51
1988 58
1989 46
1990 58
1991 40
1992 62
1993 43
1994 28
1995 61
1996 32
1997 43
1998 38
1999 49
2000 53
2001 60
2002 41
2003 53
2004 76
2005 64
2006 48
2007 47
2008 48
2009 44
2010 42
2011 42
2012 24
2013 49
2014 29
2015 28
2016 36
2017 37
2018 24
2019 30
2020 10