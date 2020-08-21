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Pilli,rastgele testlerin yapıldığı Metehan Sınır Kapısında incelemelerde bulundu

21 Ağustos 2020
pilli metehan

Sağlık Bakanlığı, rastgele PCR testlerine devam ediyor.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre,  Sağlık Bakanı Ali Pilli, bu çerçevede Metehan Sınır Kapısında Sağlık Bakanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmaları yerinde inceledi.
Bakan Pilli, yerel bulaşın başladığını daha fazla yayılmaması için Sağlık Bakanlığı olarak rastgele olarak yapılan testlerin yoğunlaşarak devam ettiğini kaydederek şunları söyledi:

“Rastgele testler artarak devam edecek”

“Bundan böyle rastgele testler artarak devam edecektir. Sağlık Bakanlığı ekipleri zaman mefhumu olmaksızın Covid-19 ile ilgili mücadelesine devam ediyor. Metehan ve Beyarmudu sınır kapılarında Güney’de çalışanlar ve son PCR testi üzerinden 5 gün geçmiş herkese bu uygulama yapılıyor. Aynı zamanda Ercan Havalimanı çalışanlarına rastgele testler yapılıyor.
Pandemi sürecinde halkımız da kendine düşen görevi yapmalı ve kurallarla uymaya devam etmelidir. Metehan Sınır kapısında yaptığım incelemeler doğrultusunda halkımızın testleri yaptırma konusunda duyarlı olduğu ve uyum sağladıklarını görmekteyiz. Belli noktalarda ülke genelinde rastgele testlerimiz giderek artacaktır.”

 


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