Lefke’de 2 kişi pozitif çıktı

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin bugün açıkladığı 10 yeni vakadan 2’sinin Lefke’de ikamet etmesi bölgede panik yarattı. Havadis bölge muhabirinin edindiği bilgiye göre pozitif vakaların ikisininde TC vatandaşı olduğu ve kısa süre önce Türkiye’den KKTC’ye geldiği öğrenildi. Vakalardan birinin temaslısının Lefke’de bulunan Mahkeme Camii’ye gitmesi nedeniyle Camii’nin 15 gün ibadete kapatıldığı öğrenildi. Sağlık Bakanlığı’na bağlı temaslı takip ekipleri, her iki vakayla ilgili temaslı takip çalışmalarını sürdürüyor.