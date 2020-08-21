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Lefke’de 2 kişi pozitif çıktı

21 Ağustos 2020

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin bugün açıkladığı 10 yeni vakadan 2’sinin Lefke’de ikamet etmesi bölgede panik yarattı. Havadis bölge muhabirinin edindiği bilgiye göre pozitif vakaların ikisininde TC vatandaşı olduğu ve kısa süre önce Türkiye’den KKTC’ye geldiği öğrenildi. Vakalardan birinin temaslısının Lefke’de bulunan Mahkeme Camii’ye gitmesi nedeniyle Camii’nin 15 gün ibadete kapatıldığı öğrenildi. Sağlık Bakanlığı’na bağlı temaslı takip ekipleri, her iki vakayla ilgili temaslı takip çalışmalarını sürdürüyor.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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