KıbrısManşet

Pilli: Toplam 2280 test yapıldı, 8 pozitif vakaya rastlandı

10 Ağustos 2020
koronavirüs, korona virüs, coronavirus, corona virüs, COVID-19, test, vaka, pozitif, karantina, pandemi, vaka sayısı, test sayısı, PCR, yeni tip koronavirüs, salgın, negatif, KKTC, Kuzey Kıbrıs, KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2280 olduğunu, 8 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 3 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin ise daha önce pozitif çıkan bir vakanın  temaslısı olduğunu, bu süre zarfında gözlem altında tutulduğunu,  Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

10  Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2280

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 85.581

Toplam Vaka Sayısı- 179

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 137

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 38

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Taçoy: Oruç Reis’in çalışmalarını selamlıyorum

Taçoy: Oruç Reis’in çalışmalarını selamlıyorum

10 Ağustos 2020
Photo of Bıçakla yaraladı, kaburgasını kırdılar

Bıçakla yaraladı, kaburgasını kırdılar

10 Ağustos 2020
Photo of Tutuksuz yargılanacaklar

Tutuksuz yargılanacaklar

10 Ağustos 2020
Photo of Akıncı, Lefkoşa Kazası muhtarlarıyla bir araya geldi

Akıncı, Lefkoşa Kazası muhtarlarıyla bir araya geldi

10 Ağustos 2020
Photo of KTAMS: Kişiye göre yüzlerce istihdam yapılması adaletsizliktir

KTAMS: Kişiye göre yüzlerce istihdam yapılması adaletsizliktir

10 Ağustos 2020
Photo of Büyükyılmaz: Seçim istihdamları siyasi ahlaksızlıktır

Büyükyılmaz: Seçim istihdamları siyasi ahlaksızlıktır

10 Ağustos 2020
Photo of Amcaoğlu: Yasadışı bir işlem asla söz konusu değildir

Amcaoğlu: Yasadışı bir işlem asla söz konusu değildir

10 Ağustos 2020
Photo of İskele Türk Maarif Koleji’nin temeli atıldı

İskele Türk Maarif Koleji’nin temeli atıldı

10 Ağustos 2020
Photo of Şahali: Susuzluk kapıda

Şahali: Susuzluk kapıda

10 Ağustos 2020
Photo of Lefkoşa-Girne anayolunda korkutan kaza

Lefkoşa-Girne anayolunda korkutan kaza

10 Ağustos 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı