Eren Balçık, İrfan Gökalp ve Ali Can Demirci dolandırıcılıktan mahkemeye çıkarıldı

Girne’de yurt dışında bulunan şahısların kredi kartı bilgilerini çalıp, sanal ortamda bankacılık işlemi yapıp, sigorta poliçesi kesilmiş gibi göstererek, kredi kartları hesabından para çeken polis memuru Eren Balçık, belediye işçisi İrfan Gökalp ve Ali Can Demirci yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Kamalı Haber

Zanlıların bir sigorta şirketi adına çalıntı kredi kartı bilgileriyle işlem yapıp, sigorta poliçelerine karşın çekim yapıp, şahısların hesaplarından 46 bin 219 TL para çaldıkları tespit edildi.

46 bin 219 TL para temini

Mali Şube’de görevli polis, zanlıların 2020 yılı Haziran ayı içerisinde yurt dışında oldukları tespit edilen şahıslara ait çalıntı kredi kartları bilgilerini kullanarak, Lapta’da sigorta acentesi olarak faaliyet gösteren bir iş yerindeki bilgisayardan, sanal ortamda bankacılık işlemi yapmak suretiyle, gerçekte sigorta poliçesi yapılmadığı halde, acente müşterilerine sigorta poliçesi kesilmiş gibi gösterip sahtekârlıkla kredi temin ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.Polis, zanlıların bu yolla 46 bin 219 TL para temin ettiklerini açıkladı.

Sahte belge düzenleyerek tedavüle sürdüler

Polis memuru, zanlıların kullandıkları çalıntı kredi kartı bilgilerinin ise Brezilya’da yaşayan şahıslara ait olduğunu, o şahısların bankalarına ulaşarak hesaplarından yapmadıkları işlemleri için para çekildiğine dair şikâyetçi olduklarını ve olayın bu şekilde ortaya çıktığını ifade etti.^Polis, yürütülen ileri soruşturmada, 2020 yılı Temmuz ayı içerisinde zanlı Balçık’ın yapılan sahtekârlık işlemlerinden aklanmak için ve dolandırmak kastı ile zanlı Demirci’ye ait aracı satmadığı halde, 23.500 TL’ye satış yaptığını gösteren sahte belgeyi düzenleyerek tedavüle sürdüğünü açıkladı.

Telefon dökümleri ile banka hesaplarının incelenecek

Zanlıların 3 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, zanlı Balçık’ın çeklerle ilgili yalan beyan verme suçundan dolayı askıda davası olduğunu belirtti. Polis, soruşturmanın devam edeceğini, zanlıların telefon dökümleri ile banka hesaplarının inceleneceğini, Türkiye’de aranan bir şahıs olduğunu ancak zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceklerini belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, her zanlı için ikişer kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalamasına ve her zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması koşulu le tutuksuz yargılanmayı beklemesine emir verdi.