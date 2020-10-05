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Pilli: Toplam 2069 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

5 Ekim 2020
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KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2069 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını , 7 kişinin taburcu edildiğini, bir hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı.

Bakan Pilli, vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve gözetim altında bulunduğunu, diğer vakanın ise yerel vaka olduğunu belirtti.

5 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2069

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3

Ülke dışından gelen vakalar –  1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1

Yerel vakalar –  1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-7

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 176.548

Toplam Vaka Sayısı- 775

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 728

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 43

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 11

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 31

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1







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5 Ekim 2020

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