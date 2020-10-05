Pilli: Toplam 2069 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2069 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını , 7 kişinin taburcu edildiğini, bir hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı.
Bakan Pilli, vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve gözetim altında bulunduğunu, diğer vakanın ise yerel vaka olduğunu belirtti.
5 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2069
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3
Ülke dışından gelen vakalar – 1
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1
Yerel vakalar – 1
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-7
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 176.548
Toplam Vaka Sayısı- 775
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 728
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 43
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 11
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 31
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1