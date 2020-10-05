Denktaş: Kıbrıs Türk halkının iradesine sahip çıkacağından hiç şüphem yoktur

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kıbrıs Türk halkının iradesine açıkça yapılmakta olan müdahaleyle ilgili bugün bir basın organında yer alan haberle ilgili yabancı istihbarat açıklaması yapan Ersin Tatar’ı kınadığını belirtti.
İşte o paylaşım:
Kıbrıs Türk halkının iradesine açıkça yapılmakta olan müdahaleyle ilgili bugün bir basın organında yer alan haberi bir yandan esefle bir yandan da üzüntüyle okudum. Esefle okudum çünkü müdahale konusundaki ifadelerimin ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı.
Öte yandan seçim dönemi boyunca sık sık dile getirdiğim bu hususu ,haklı çıkmama rağmen üzüntü ile okudum.Çünkü bunun Kıbrıs Türk demokrasisine büyük bir zarar verdiğini düşünüyorum.
Bütün bu yaşananlara rağmen, ilgili habere konu olan adayın, Yavuz hırsız ev sahibi bastırır nitelikli cevaben açıklamasında , durumu basit bir teknik görüşme diye niteleyip, işin içine yabancı istihbarat örgütlerini karıştırmaya varacak şekilde çarpıtmasını son derece tehlikeli buluyorum. Bu açıklama halkımızı kamplara bölmekle kalmayıp, aynı zamanda bu müdahaleyi haklı bir şekilde dile getirenleri hedef de göstermesi açısından talihsizdir.
Bu bağlamda söz konusu adayı yaptığı bu açıklamadan dolayı kınıyor, kendisini akıl yoluna davet ediyorum.
Bu arada ülkemizde yabancı istihbarat ile ilgili konular Dışişleri Bakanlığının alanıdır. Bu konuda Sn Özersay’ın bulgu ve açıklamalarını beklemekteyim.
Benim Kıbrıs Türk halkının iradesine sahip çıkacağından ve 11 Ekim günü sandıklardan çıkacak sonuçla bunu ispatlayacağından hiç şüphem yoktur.
Ersin Tatar’ın konuyla ilgili açıklaması
Başbakan Ersin Tatar, bazı yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye Cumhuriyeti ile gerçekleştirilen teknik çalışmaları manipüle ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçim süreci ve seçim sonucunu kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirme gayesi ile çalışmalar yaptıklarının saptandığını açıkladı.
Başbakan Tatar, Devlet’in gelişmeleri yakından izlediğini hiçbir istihbarat örgütü ile işbirlikçilerine vatandaşlara, vatana, millete zarar verme şansı tanınmayacağını, gereken tüm yasal adımların mutlaka atılacağını vurguladı.
Başbakan açıklamasında şunları kaydetti: “ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Pazar günü önemli bir seçime giderken ülkemize, halkımıza dönük dış kaynaklı oyunların devam ettirilmekte olduğu görülmektedir.
Bu bağlamda, bazı yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye Cumhuriyeti ile gerçekleştirilen teknik çalışmaları manipüle ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçim süreci ve seçim sonucunu kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirme gayesi ile çalışmalar yaptıkları Devletimizce saptanmış durumdadır.
Bazı dış kaynaklı istihbarat örgütleri ülkemizde yuvalanarak Türkiye Cumhuriyeti’nin teknik heyetlerini profesyonel çalışmalarla uzaklardan görüntülüyorlar, bazı sivil kişileri Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri olarak gösteriyor ve yaptırdıkları çarpıtma haberlerle emellerine ulaşacaklarını zannediyorlar.
Bu mihraklar önce seçimleri manipüle etmek için bu amaçla kurulmuş olan internet gazetelerini kullanıyorlar ardından da bu gazeteler üzerinden halkın geneline ürettikleri yalanları yayıyorlar.
Devletimiz gelişmeleri yakından izlemektedir ve hiçbir istihbarat örgütü ile işbirlikçilerine vatandaşlara, vatana, millete zarar verme şansı tanınmayacaktır.
Şu bilinsin ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı olarak beni, Bakanlarımızı takip edip gizlice fotoğraflayanlar Kuzey Kıbrıs Türk Halkının iradesine aynı zamanda bireysel özgürlüğümüze müdahale etmektedir.
Halkımız rahat olsun. İzahı olmayan hiçbir toplantı ve görüşme ne benim ne de Bakanlarım tarafından yapılmamıştır, yapılmayacaktır da.”
Devletimiz, vatandaşlarımızın hür iradelerini sandığa yansıtmaları için üzerine düşenleri yapmaktadır ve Devlet’e millete karşı suç işleyenlerle ilgili gereken tüm yasal adımları mutlaka atacaktır.