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Pilli: Toplam 1417 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 9 kişi taburcu edildi

29 Ağustos 2020
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KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1417 olduğunu, 5 pozitif vakaya  rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 2 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduklarını, son 24 saat içerisinde yapılan testler sonucunda herhangi bir yerel vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından son  1 hafta içerisinde toplam 2378 rastgele testin yapıldığını belirten Bakan Pilli, bu testlerin çeşitli iş yerleri, şantiyeler, oteller, hastaneler, restoran ve kafeler, bazı kamu kuruluşları, alışveriş merkezleri ve marketlerde yapıldığını, herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını söyledi.

Bakan Pilli, ülke genelinde rastgele testlerin artarak devam edeceğini, yurt dışından gelen kişilerin ağırlıklı olarak çalıştıkları yerlerde de testlerin yapılmaya devam edeceğini kaydetti.

Pilli ayrıca yurt dışından gelen ve test sonuçlarının çıkmasını beklemeyip  izole olmayarak dışarıya çıkan ve  başkalarının sağlığını tehlikeye attığı tesbit edilen iki kişi hakkında yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

29   Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1417

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-9

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 117.800

Toplam Vaka Sayısı- 316

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 220

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 92

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 20

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 72

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


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