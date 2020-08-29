Akıncı: Bize yetecek suyun vanası da elektriğin şalteri de kendi elimizde olmalıdır

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yurttaşları ziyaretlere devam ediyor. Akıncı ziyaretlerde şu ana başlık üzerinde konuşmalar yaptı“ Önceliği her zaman kendi kaynaklarımıza ve kendi üretimimize vermeliyiz. Kendi kendimize yeterli olmak durumundayız. Kendi kaynaklarımıza sahip çıkmak, onları korumak ve geliştirmek önceliğimiz olmalıdır.”

Korkuteli, Geçitkale, Akova ve Yıldırım’ı ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldik. Yurttaşların ülke gündemi ile ilgili görüşlerini dinleyip soruları cevapladık.

Ziyaret ettiğimiz köylerdeki yurttaşların son günlerde su kesintilerinden dolayı yaşamakta oldukları sorunları gündeme getirmesi üzerine, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile temas kurarak Türkiye’den Geçitköy Barajı’na su akışının yeniden başlaması için yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi alıp yurttaşlara aktardık. Türkiye’den su temini geçtiğimiz Ocak ayında patlayan borular nedeniyle durmuştu. İlgili bakandan alınan bilgiler ışığında çalışmaların 15 Eylül’de tamamlanmasının hedeflendiği yönündeki bilgiyi de yurttaşlarımızla paylaştık.

8 ay önce arızanın yaşandığı günlerde Geçitköy Barajı’nı yerinde inceleyerek, su sıkıntısının yaşanmaması için, kendi kaynaklarımızın da en iyi şekilde korunup kullanılmasının önemine vurgu yapmıştım. O günlerde tamir çalışmalarının açıklanandan daha uzun sürebileceği uyarısını da yapmış, hatta bu yüzden haksız eleştirilere muhatap olmuştum. O günlerde arızanın bir- iki ayda giderileceği ve su akışının yeniden başlayacağı açıklanmıştı. Ancak görüldüğü gibi öyle olmadı.

ÖNCE KENDİ KAYNAKLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM Öncelikle topraklarımıza düşen her damla suya sahip çıkma bilinci ile hareket etmek önemlidir. Bu bilincin özellikle kış aylarında denizlere akıp giden su konusunda da gösterilmesi gerekir.

Önceliği her zaman kendi kaynaklarımıza ve kendi üretimimize vermeliyiz. Kendi kendimize yeterli olmak durumundayız. Kendi kaynaklarımıza sahip çıkmak, onları korumak ve geliştirmek önceliğimiz olmalıdır. Türkiye’den su gelmesi elbette önemli bir mühendislik başarısıdır. Bunun önemini ve yararını inkar edemeyiz. Ancak unutmamalıyız ki küresel ısınmanın da etkisiyle Türkiye’nin de su kaynakları azalmakta, bu nedenle de kendi kaynaklarımızın önemi daha da artmaktadır.Bu su için de, elektrik için de böyledir.Yaşadıklarımızdan tecrübe edinmekteyiz. Kendi kaynaklarımıza ek olarak elbette uygun koşullarda Türkiye’den su da elektrik de alabiliriz. Ne var ki Türkiye ne kadar bize yakın kardeş bir ülke olursa olsun; bize yetecek suyun vanası da elektriğin şalteri de kendi elimizde olmalıdır.

GİRİŞLERDE KARANTİNA UYGULAMASI GEREKLİ Toplumumuzun gündeminde salgın konusu ilk sıradadır. İki ayı aşkın süre sıfırlanan Covid 19 vakalarının, açılımın ardından yeniden başlayarak artması, açılım sürecinin doğru yönetilmediğini gösteriyor.