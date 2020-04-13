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Pilli: Tarama ekibimiz nokta atışı tespitlerde bulunuyor

13 Nisan 2020

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği ile Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası’ndan oluşan Ekonomik Örgütler Platformu’nun yetkilileri, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret etti

Ekonomik Örgütler Platformu: Her adıma destek olmaya hazırız

7 örgütten oluşan Ekonomik Örgütler Platformu’ndan bir heyet, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret ederek koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler için teşekkür etti ve sağlık altyapısının yeniden tesis edilmesi ve güçlendirilmesi adına atılacak her adıma destek olmaya hazır olduğunu bildirdi.

Örgütler, halk sağlığı riske atılmadan gereken açılımların yapılmasını istedi.

“Halk sağlığı riske atılmadan gereken önlemler alınmalı”

Ziyarette, Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs salgınına yönelik aldığı tedbirlere teşekkür eden platform temsilcileri, ilerleyen süreçte bakanlıkla birlikte hareket etmek istediklerini belirtti ve halk sağlığı riske atılmadan gereken açılımların yapılmasını istedi.

Ekonomik örgüt temsilcileri görüşmede, “Sağlık Bakanlığı’nın aldığı kararlar doğru ve yerinde kararlar oldu.  Biz Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışmak arzusundayız. Ayrıca sağlık altyapısının yeniden tesis edilmesi ve güçlendirilmesi adına atılacak her adıma destek olmaya hazırız.  Ekonomik örgütler olarak,  bakanlık ve hükümetle yakın temasta olmaya devam edeceğiz” ifadelerini de kullandı.

Pilli: Önümüzü görmek ve bazı sektörleri açmak istiyoruz

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, kabulde yaptığı konuşmada, şu ana kadar koronavirüsün ülkede ciddi bir salgın haline dönüşmediğini, bunda hem alınan önlemlerin, hem de halkın uyum sağlamasının büyük payı olduğunu söyledi.

Pilli, “Elbette bu olayın sağlık yanında ekonomik boyutu da var. Biz bunun fazlasıyla farkındayız. Ancak önce halk sağlığı diyoruz ve yolumuzu bu şekilde yürüyoruz” dedi.

Çok iyi çalışan bir temaslı tarama ekibi olduğunu ve nokta atışı yaparak tespitlerde bulunduklarını kaydeden Bakan Pilli, “Biz önce önümüzü görmek daha sonra bazı sektörleri yeniden açmak istiyoruz. Hükümetimizin tavrı bu yöndedir. Bu süreçte ekonomik örgütlerle de istişare içinde olacak ve ortak bir paydada buluşacağız” diye konuştu.



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