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Pilli: Pozitif vakaya rastlanmadı

27 Nisan 2020

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, toplam 453 test yapıldığını  herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı .

Bakan Pilli’nin , 27 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 453

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-7

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 9462

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 99

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 5

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Testler; Lefkoşa bölgesi petrol istasyonları, Girne bölgesi petrol istasyonları, Mağusa bölgesi petrol istasyonları, Girne Akçiçek Devlet Hastanesi ateş ve öksürük polikliniği, Magusa Tıp amerkezi, Magusa Devlet Hastanesi ateş ve öksürük polikliniği, Cengiz Topel Hastanesi ateş ve öksürük polikliniği, Magusa Belediyesi ve Cumhuriyet Meclisinde yapılmıştır.



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