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Pilli: Pozitif vakaya rastlanmadı

12 Temmuz 2020
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KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 743 olduğunu,  pozitif vakaya  rastlanmadığını açıkladı.

12 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 743

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 47.657

Toplam Vaka Sayısı- 115

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 7

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


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