Dünya

Azerbaycan – Ermenistan sınırında çatışma

12 Temmuz 2020
Azerbaycan, Ermenistan, çatışma

Azerbaycan – Ermenistan sınırında her iki tarafta can kayıplarına neden olan çatışma çıktı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışı gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede çatışmanın sürdüğü, iki taraftan da can kayıplarının olduğu belirtildi.

Durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu, olayla ilgili kamuoyuna ek bilgilerin verileceği kaydedildi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of ABD’den Fransa’nın dijital hizmet vergisine misilleme

ABD’den Fransa’nın dijital hizmet vergisine misilleme

11 Temmuz 2020
Photo of Dünyada vaka sayısı 12 milyon 431 bin 795

Dünyada vaka sayısı 12 milyon 431 bin 795

10 Temmuz 2020
Photo of Bilinmeyen zatürre nedir?

Bilinmeyen zatürre nedir?

10 Temmuz 2020
Photo of Kıbrıs yolcularına İngiltere 14 gün karantinayı kaldırdı

Kıbrıs yolcularına İngiltere 14 gün karantinayı kaldırdı

10 Temmuz 2020
Photo of Günlük yeni vaka sayısında rekor artış

Günlük yeni vaka sayısında rekor artış

10 Temmuz 2020
Photo of Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 mıknatıs topu çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 mıknatıs topu çıktı

10 Temmuz 2020
Photo of ABD’de yeni vaka sayısı rekor kırdı

ABD’de yeni vaka sayısı rekor kırdı

10 Temmuz 2020
Photo of İtalya, Covid-19 riski taşıyan ülkelerden yolcu girişini yasakladı

İtalya, Covid-19 riski taşıyan ülkelerden yolcu girişini yasakladı

10 Temmuz 2020
Photo of George Floyd’un son sözleri, polis kamerasındaki bütün konuşmalarla birlikte yayımlandı

George Floyd’un son sözleri, polis kamerasındaki bütün konuşmalarla birlikte yayımlandı

10 Temmuz 2020
Photo of Güney Afrika’da son 24 saatte yaklaşık 9 bin vaka tespit edildi

Güney Afrika’da son 24 saatte yaklaşık 9 bin vaka tespit edildi

10 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı