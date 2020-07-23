Pilli: Pandemi süreci kontrol altında

Sağlık Bakanlığı bünyesinde, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde kurulacak olan Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi inşaatı devam ediyor.

Sağlık Bakanı Ali Pilli inşaat çalışmalarını yerinde incelemesinin ardından BRT’ye açıklamalarda bulundu.AMATEM projesinin 2015 yılına dayandığını ancak kendi Bakanlık dönemine kadar bir türlü inşaat sürecinin başlatılamadığını hatırlatan Pilli, yaklaşık 2 ay içinde karkas aşamasına gelecek olan inşaatın 1 yıla kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

2020 yılını sağlık yılı ilan ettiklerini hatırlatan Bakan Pilli, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi AMATEM inşaatı, yarım kalmış Güzelyurt Hastanesi ve Girne Amerikan Üniversitesi’nden devralınan 160 yataklı hastanenin bu yıl içerisinde tamamlanacağını belirtti.500 Yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi için de çalışmaların hız kazandığına işaret eden Sağlık Bakanı Pilli, bu çalışmalar çerçevesinde Türkiye’den 10 kişilik bir ekibin ülkede incelemelerde bulunduğunu kaydetti.

Pilli hedeflerinin 2023 yılında yeni hastaneyi hizmete açmak olduğunun da altını çizdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, pandemi sürecine de değinerek eleştirileri yanıtladı.

Bakan Pilli, bazı kesimlerin çok yıkıcı, haksız eleştirilerde bulunarak halka negatif enerji verdiğini ancak durumun kontrol altında olduğunu olduğunu söyledi.

Hastanede iddia edildiği gibi korkulacak bir durumun olmadığını, Kovid-19 hastalarının hastaneden ayrı bağlantısız bir serviste tutulduğunu kaydeden Pilli, kimsenin halkı korkutma hakkı bulunmadığını ifade etti.

Kontrol altında tutulan pozitif vakaların tümünün durumunun iyi olduğunu ve bu insanların asemptomatik olmalarından dolayı hastaneden çıkarılarak pandemi otellerinde takipte tutulduklarını dile getiren Pilli, ülkede şu an için endişe edilecek bir durumun bulunmadığını vurguladı.

Pilli, “Biz ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz, hastalarımıza en iyi tedaviyi verecek altyapı ve ilaca sahibiz. Bunun yanında 165’ten fazla da solunum cihazımız hazırda bekliyor” ifadelerini kullandı.

Sağlıktaki eksiklerin varlığını kabul ettiğini ancak bu eksikliklerin çok eskiye dayandığını hatırlatan Pilli, kendilerinin görevinin ise yapılması gereken herşeyi yaparak kendilerinden sonra göreve gelecek olanlara çalışır bir sağlık sektörü bırakmak olduğunu kaydetti.

Herkesin elini taşın altına koyması halinde mevcut sıkıntıların daha kolay aşılabileceğine dikkat çeken Bakan Pilli, ortaya konulması gerekenin yapıcı eleştiriler olduğunu da ifade etti.Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Sağlıktaki eksiklikleri tamamlamadan görevden gitme gibi bir niyetim de yok” dedi.