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Dört muhalefet partisi açıklama yaptı

23 Temmuz 2020
Muhalefet

Meclis Genel Kurulu’na iktidar partilerinin milletvekillerinin az sayıda katılması nedeniyle 4 muhalefet partisi ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ana Muahalefet Partisi CTP Başkanı Tufan Erhürman, “Yönetime en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemde hükümet ortakları kamuoyu önünde birbiriyle didişiyor, sorunlara çözüm bulacaklarına bir birleriyle kava etmeye devam ediyorlar. Yok hükmünde olan bir hükümet vardır. Bugünkü tavırlarıyla meclisi de yok hükmünde kılmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyiz.” ifadelerini kullandı.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise muhalefetin elini taşın altına koyduğunu ancak hükümetin bunu gözardı ettiğini söyledi.

TDP Milletvekili Zeki Çeler “Hükümet ortaklarının birbirleriyle kavgaları sonucunda Meclis çalışmalarının sekteye uğradığını buna karşı muhalefeti suçlu göstermekten de geri kalmadıklarını söyledi

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da hükümetin sorunları halının altına süpürmekten vazgeçmesini isteyerek aksi takdirde daha sert tavır gösterecekleri konusunda uyardı.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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