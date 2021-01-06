Pilli: Pandemi Hastanesi, Pazartesi veya Salı günü hasta kabulüne başlayabilecek

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de yayınlanan bir programda gazetecilerin sorularını yanıtladı…

“KAPANIYORUZ DEMEDİM”

Bakan Pilli, kamuoyunda gündeme gelen “kapanıyoruz” tartışmalarına ilişkin “kapanıyoruz demedim” vurgusu yaptı…

Bakan Pilli, yerel vakalardaki artışın kış aylarının gelmesiyle artmasının beklendiğini, bulaşın daha ileri gitmemesi için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı…

Herkesin elinden geleni yapmasıyla virüsün atlatılacağını, biraz daha sabretmek ve özveriyle çalışmak gerektiğini ifade eden Bakan Pilli, sağlık altyapısı çökmeye giderse ancak o zaman kapanmanın gündeme gelebileceğini söyledi…

Halkın sağlığı için her türlü fedakarlığı yapacaklarını kaydeden Pilli, sağlıkla birlikte ekonominin de birlikte götürülmek gerektiğini ancak sağlığın her şeyden önemli olduğunu anımsattı…

“ÖNCE TEDBİR”

Pilli, dünyanın durumunun belli olduğunu, birçok ülkenin düştüğü duruma düşmemek için önceden tedbir almak gerektiğini anlatarak, gerektiği zamanda gerektiği tedbiri almayan ülkelerin şimdi her türlü tedbiri almasına rağmen başarı gösteremediğini anlattı…

Gelinen süreçte tüm kurum ve kuruluşların üzerine düşeni yapmadığını vurgulayan Bakan Pilli, sağlıkçıların özverili çalışmalarına rağmen bir derecede tıkanıldığını çünkü savaşın hep birlikte mücadele edilerek kazanabileceğini söyledi…

Pilli, Nisan ayına kadar virüsün biteceğini öngördüklerini, virüsün gelinen aşamada mutasyona uğradığını, ancak salgınlarda virüs mutasyona uğradığında bunun negatif olarak algılanmaması gerektiğini belirtti…

Virüsün şu anda çok hızlı yayılmasına rağmen geçmişteki kadar zarar vermediğinin görüldüğünü aktaran Bakan Pilli, aşılar da gelince daha net olunacağını anlattı

“AŞIDAN KAÇMAMAMIZ GEREKİYOR”

Pilli, aşıyla ilgili bir soruya karşılık, aşıdan kaçmamak gerektiğini vurguladı.

Sağlık çalışanları ve yaşlılar için 10 bin doz aşı geleceğini ifade eden Pilli, aşıların Türkiye üzerinden geleceğini, Türkiye’nin gerekli çalışmaları yaptığını ifade etti.

Pilli, Güney’den aşı gelmesi konusunda da iki toplumlu sağlık komitesinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Üretilen aşıların mutlaka yan etkileri olacağını ancak bu aşılar yapılırken de istenmeyen etki görüldüğünde aşının hemen durdurulacağını çünkü halk sağlığını her şeyden önde tuttuklarını kaydeden Pilli, aşıdan da kaçmamak gerektiğini yineledi…

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede çok şeylerin değişmesi gerektiğini, bürokraside bazı aksaklıklar yaşadıklarını kaydetti…

“ESKİSİ KADAR RAHAT OLAMAYIZ”

Vakaların az olması ve başarılı çalışmaları nedeniyle herkesin rehavete kapıldığını anımsatan Pilli, artık vakaların arttığını bu kadar rahat olmamak gerektiğini anlattı.

Pilli, denetimlerin yapılması gerektiğini ancak herkesin başına da birini görevlendiremeyeceklerini ve insanların da artık bilinçli olması gerektiğini kaydetti.

Bir soru üzerine yurt dışındaki KKTC vatandaşlarının ülkeye gelmesinde bir sakınca bulunmadığını anımsatan Pilli, gelişlerde azalma olduğunu, kendilerinin ev karantinasının daha fazla tercih etmelerine rağmen bunun ne ülkemizde ne de hiçbir ülkede başarılı olduğunu anlattı…

Pilli, hangi durumda kapanılacağına ilişkin “ancak sağlık sistemi çökecek duruma gelirse ve vakalar çok artarsa kapanabiliriz. Vaka sayısını kontrol altına almak için çalışıyoruz” diyerek, şu andaki durumdan çok insanın memnun olmadığını, yılbaşı eğlencelerinin sonuçlarının da önümüzdeki birkaç gün içinde görülebileceğini ifade etti…

“PAZARTESİ VEYA SALI GÜNÜ HASTA KABULÜNE BAŞLANACAK”

Pilli Pandemi Hastanesi’ndeki son duruma ilişkin, hastanedeki tüm sistemin kontrol edildiğini ve herhangi bir sıkıntı bulunmadığını aktararak, pazartesi veya Salı günü hasta kabulüne başlayabileceklerini anlattı…