Destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından Trump’tan ilk açıklama: Barışçıl kalın

ABD’nin başkenti Washington’da toplanan Trump destekçileri, Trump’ın Beyaz Saray yakınlarındaki Ellipse’de yaptığı konuşmanın ardından Kongre binasına yürüdü. Protestocular, seçimlerin sonuçlarının resmileşmesine yönelik oturumun yapıldığı Kongre binası önünde zaman zaman karşıt gruplar ve polis ile karşı karşıya geldi ve arbede yaşandı.

Bir grup protestocunun barikatları yıkarak Kongre binasına girmek istemesinin ardından, polis binaya giriş ve çıkışları güvenlik nedeniyle kapattı. Öte yandan Temsilciler Meclisi üyelerinin ofislerinin bulunduğu Cannon binası da kısa süreliğine tahliye edildi.

TRUMP’TAN SAĞ DUYU ÇAĞRISI

ABD’de başlayan gerilimin fitilini ateşleyen Başkan Trump ise göstericilere sağ duyu çağrısında bulundu. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Lütfen Capitol Polisi ve Emniyet Teşkilatımızı destekleyin. Onlar gerçekten ülkemizin yanındalar. Huzurlu kalın!” ifadelerini kullandı.

Paylaşımının devamında Mike Pence’ı eleştiren Trump, “Ülkemizi ve anayasamızı korumak için yapılması gerekeni yapacak cesarete sahip değildi” dedi.