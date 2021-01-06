ABD’de Trump destekçileri Kongre binasını bastı

ABD Kongresi yeni başkanı resmi olarak onaylamak için toplanırken, Trump destekçileri başkent Washington DC’de “Çalmayı Durdur” mitinginde bir araya geldi. Binlerce Trump destekçisinin katıldığı mitingin ardından göstericiler Kongre binasına yürüdü.

TRUMP DESTEKÇİLERİ POLİSLE ÇATIŞTI

Kongre binası önündeki ilk polis bariyerlerini aşmayı başaran göstericiler, “ABD Trump’ı istiyoruz”, “Biz kazandık”, “Özgürlük” ve “Çalmayı bırakın” sloganları atarak, kongre binasına girmeye çalıştı. Bazı göstericiler polis tarafından gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen göstericiler ikinci polis barikatını da aşmayı başardı. Polis ekipleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Kongre binası çevresinde çıkan olayların ardından binanın kilit altına alındığı belirtildi.

TRUMP SEÇİMİ KABUL ETMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Donald Trump, 3 Kasım 2020’de yapılan başkanlık seçimlerinde karşısında yer alan aday Joe Biden’a yenilmesinin ardından, bugün Washington’da yapılacak Kongre oturumunu takip etmek üzere toplanan yandaşlarına ‘seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini’ söyledi. Trump, ABD basınını da hedef alarak, “Bugün burada 100 binlerce kişi bizim için toplandı. Ama yalancı basın bunu görmek istemiyor” diye konuştu.

GEORGIA’DA DA SİLAHLI YÜRÜYÜŞ

BBC’de yer alan habere göre Georgia eyaletinin Atlanta kentinde de bir grup Trump taraftarı uzun namlulu silahlarla eyalet binasına doğru yürüyüşe geçti.

Washington’daki gösteride, bazı kişiler silah bulundurmaktan dolayı gözaltına alınmıştı ancak Georgia’daki yasalara göre kişilerin açıkça silah taşıma hakkı bulunuyor.

Georgia’da bugün iki senatör koltuğu için seçim düzenlenmişti, Demokratların önde götürdükleri seçimi kazanmaları durumunda ABD Senatosu’nun da kontrolünü ele geçirecek.

TRUMP SEÇİM SONUÇLARINI KABUL ETMEMİŞTİ

Trump bugünkü mitinginde, 3 Kasım 2020’deki başkanlık seçimlerini Demokrat Partili Joe Biden’ın kazandığını reddederek, asıl kazananın kendisi olduğunu iddia etmişti.