Pilli: Aşıdan kaçmamak gerekiyor

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de yayınlanan Basın Odası programına katıldı, Damla Soyalp moderatörlüğünde gazeteciler Cenk Mutluyakalı, Hüseyin Ekmekçi, Rasıh Reşat ve Artun Çağa’nın sorularını yanıtladı…

Bakan Pilli, kapanıyoruz tartışmalarına ilişkin “kapanıyoruz demedim” vurgusu yaptı…

Bakan Pilli, yerel vakalardaki artışın kış aylarının gelmesiyle artmasının beklendiğini, bulaşın daha ileri gitmemesi için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı…

Herkesin elinden geleni yapmasıyla virüsün atlatılacağını, biraz daha sabretmek ve özveriyle çalışmak gerektiğini ifade eden Bakan Pilli, sağlık altyapısı çökmeye giderse ancak o zaman kapanmanın gündeme gelebileceğini söyledi…

Halkın sağlığı için her türlü fedakarlığı yapacaklarını kaydeden Pilli, sağlıkla birlikte ekonominin de birlikte götürülmek gerektiğini ancak sağlığın her şeyden önemli olduğunu anımsattı…

Pilli, dünyanın halinin belli olduğunu, birçok ülkenin düştüğü duruma düşmemek için önceden tedbir almak gerektiğini anlatarak, gerektiği zamanda gerektiği tedbiri almayan ülkelerin şimdi her türlü tedbiri almasına rağmen başarı gösteremediğini anlattı…

Gelinen süreçte tüm kurum ve kuruluşların üzerine düşeni yapmadığını vurgulayan Bakan Pilli, sağlıkçıların özverili çalışmalarına rağmen bir derecede tıkanıldığını çünkü savaşın hep birlikte mücadele edilerek kazanabileceğini söyledi…

Pilli, Nisan ayına kadar virüsün biteceğini öngördüklerini, virüsün gelinen aşamada mutasyona uğradığını, ancak salgınlarda virüs mutasyona uğradığında bunun negatif olarak algılanmaması gerektiğini belirtti…

Virüsün şu anda çok hızlı yayılmasına rağmen geçmişteki kadar zarar vermediğinin görüldüğünü aktaran Bakan Pilli, aşılar da gelince daha net olunacağını anlattı…

Pilli, aşıyla ilgili bir soruya karşılık, aşıdan kaçmamak gerektiğini vurguladı…

Sağlık çalışanları ve yaşlılar için 10 bin doz aşı geleceğini ifade eden Pilli, aşıların Türkiye üzerinden geleceğini, Türkiye’nin gerekli çalışmaları yaptığını ifade etti…

Pilli, gelen aşıların halka zarar vereceğini düşünürlerse yapmaktan vazgeçeceklerini ve bunun için 15 günlük bir süre bulunduğunu kaydederek, halka zarar vermeyecek bir aşı gelirse kendisinin de bu aşıyı yaptıracağını belirtti…