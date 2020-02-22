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Pilli: Örnek alınarak, Ankara’ya gönderildi!

22 Şubat 2020

Yüksek ateş şikayetiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne başvuran ve doktorların zatürre teşhisi koyduğu bir hasta, bir hafta önce Dubai turundan döndüğü için Koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki karantina bölümüne sevk edildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’yeyaptığı açıklamada,KKTC vatandaşı 74 yaşındaki kadın hastanın,15 gün önce turla Dubai’ye gittiğini ve 18 Şubat’ta yurda döndüğünü, daha sonra ise öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettiğini söyledi.

Doktorların ilk aşamada hastaya akciğer enfeksiyonu teşhisi koyduğunu açıklayan Bakan Pilli, ancak hastanın Dubai’deyken Korona virüsü taşıma riski olan Çinli turistlerle aynı ortamda bulunmuş olabileceğinden tedbir amacıyla Lefkoşa’da karantinaya alındığını kaydetti…

Söz konusu hastaya korona virüsü tanısı konmadığını vurgulayan Bakan Ali Pilli, akciğer enfeksiyonu teşhisi konulan hastanınq genel durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Pilli, test için hastadan alınan örneklerin kesin teşhis için Ankara’ya gönderildiğini söyledi, 24 saat içinde sonuç almayı beklediklerini belirtti.

Konu ile ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerini kaydeden Bakan Pilli, “Basında bir takım kirli bilgiler vardır. Net bilgi akışı Bakanlığımız tarafından yapılacaktır. Diğer bilgilere itibar edilmemesini öneriyoruz” dedi.




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