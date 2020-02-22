Maçta kazanan yok

Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Uzatma anlarına 2-1 geride giren Trabzonspor, golcüsü Sörloth’la 90+1’de eşitliği yakaladı. Bordo-mavililerde Uğurcan ise kurtarışlarıyla maça damga vurdu.

Vodafone Park’ta konuk.Trabzonspor adeta golle başladı. Bordo-mavili ekip, Sörloth ile 5. dakikada 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Ev sahibi Beşiktaş, devre arasında transfer ettiği Boateng’le 57. dakikada eşitliği yakaladı: 1-1

Siyah-beyazlı ekip, Vida ile 64. dakikada 2-1 öne geçti. Uzatma anlarıan 2-1 geride giren Trabzonspor, golcü oyuncusu Sörloth’la 90+1’de 2-2’lik eşitliği yakaladı. Bu golle Norveçli yıldız, Süper Lig’deki gol sayısını 19’a yükseltti.

Kalan sürede başka gol olmadı ve dev maçtan taraflar 1’er puanla ayrıldı.

Uzatmada galibiyeti kaçıran ve zirveye yaklaşma fırsatını kullanamayan Beşiktaş, puanını 37’e çıkardı.

Bir maçı eksik olan Trabzonspor ise zorlu Beşiktaş deplasmanında aldığı beraberlikle puanını 45’e çıkardı ve yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Bordo-mavili ekipte Sörloth, attığı 2 golle, kaleci Uğucan Çakır ise kurtarışlarıyla maça damga vurdu.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI…

GOL: 5. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Sörloth, orta sahada Hutchinson’dan kaptığı topu Ndiaye’ye kazandırdı. Bu futbolcunun pasıyla topla tekrar buluşan Sörloth, ceza sahası sol çaprazından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

27. dakikada N’Koudou’nun sağdan ortaladığı topu Gökhan Gönül kafayla kaleye gönderdi, kaleci Uğurcan Çakır son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. Kullanılan köşe vuruşunda arka direğe giden meşin yuvarlağa Boateng’in volesinde, top üstten auta gitti.

32. dakikada sağdan gelen ortayı penaltı noktası önünde Ndiaye kafayla indirdi, sağ çaprazda topla buluşan Guilherme’nin şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

35. dakikada N’Koudou rakiplerinden sıyrılarak sağdan ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleci topun ağlara gitmesine izin vermedi.

45+3. dakikada Boateng sağdan ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI..

48. dakikada Caner Erkin’in soldan getirdiği topla ceza sahasına giren Hutchinson, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Topu kontrol eden Burak Yılmaz’ın zayıf şutunda, kaleci gole izin vermedi.

50. dakikada Gökhan Gönül’ün sağdan ortaladığı topa Elneny kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

56. dakikada Gökhan Gönül’ün sağdan yaptığı ortada Burak Yılmaz topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

GOL: 57. dakikada Beşiktaş’ın golü geldi. Sol tarafta topla buluşan Burak Yılmaz’ın yerden ortasında ön direkte topa ayak koyan Boateng, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

62. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası önünde buluşan Elneny’nin şutunda, kaleci son anda topu kornere çeldi.

GOL: 64. dakikada Beşiktaş skoru 2-1 yaptı. Caner Erkin’in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Boateng’in kafa vuruşu uzak direkten oyun alanına geri döndü. Ruiz’in şutunda kaleci çizgi üzerinde topu çeldi, Vida önünde bulduğu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

85. dakikada Campi’nin uzaktan şutunda, Karius son anda topu kornere çeldi.

90. dakikada Caner Erkin’in orta sahadan ileri gönderdiği topla buluşan Diaby hızla ceza sahasına girdi. Rakiplerinden sıyrılarak şut açısı arayan siyah-beyazlı futbolcunun vuruşunda bordo-mavili oyunculara çarpan top hız kaybedince kaleci meşin yuvarlağı kurtardı.

GOL: 90+1. dakikada Trabzonspor’un beraberlik golü geldi. Ekuban’ın sağdan ortaladığı topu Sörloth, arka direkte tek dokunuşla filelere gönderdi: 2-2.

Karşılaşma 2-2 tamamlandı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Lens (Dk. 64 Diaby), Hutchinson, Boateng (Dk. 78 Boyd), N’Koudou (Dk. 87 Necip Uysal), Burak Yılmaz

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Doğan Erdoğan (Dk. 66 Ekuban), Sosa, Ndiaye, Guilherme (Dk. 86 Bilal Başacıkoğlu), Sturridge (Dk. 55 Kamil Ahmet Çörekçi), Sörloth

Goller: Dk. 5 ve 90+1 Sörloth (Trabzonspor), Dk. 57 Boateng, Dk. 64 Vida (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 16 Da Costa, Dk. 53 Campi, Dk. 90+2 Hüseyin Çimşir (Teknik direktör) (Trabzonspor), Dk. 80 Elneny, Dk. 90 Necip Uysal (Beşiktaş)

Kaynak: AA, TRT SPOR