Koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 360’a ulaştı

Çin’in Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısı 77 bini aştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı en az 2 bin 360’a yükseldi. Koronavirüs salgınında hayatını kaybeden ilk Avrupalı, 78 yaşındaki bir İtalyan oldu.

Yapılan resmi açıklamalara göre cumartesi günü itibariyle salgında Çin ana karasında 2 bin 345, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 2 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 77 bini geçti.

Çin ana karasında 76 bin 288, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 69 ve Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan’da da 26 kişide Kovid-19 tespit edildi. Koronavirüs dünya genelinde en az 30 ülkede görüldü.

Virüs sıçradığı diğer ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran’da 5, Japonya’da 3, Güney Kore ve İtalya’da 2, Tayvan, Filipinler, Fransa’da birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Virüsün bulaştığı diğer ülkelerde vaka sayılarındaki son durum ise şöyle: