Pilli: Laboratuvarda özveri ile çalışan tüm ekibe gönülden teşekkür ederim

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı bünyesinde aktif olarak 2010 yılından bu yana hizmet veren Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genetik Laboratuvarını ziyaret etti.

Laboratuvarda devam eden tadilat çalışmalarını yerine inceleyen Bakan Pilli, yetkililerden bilgiler aldı.

Bakan Pilli, kısa sürede tamamlanacak tadilatın ardından gece gündüz hizmet veren sağlık personelinin çok daha iyi imkanlarla çalışmalarına olanak sağlanacağını açıkladı.

Laboratuvarda özveri ile çalışan tüm ekibe gönülden teşekkür ettiğini belirten Bakan Pilli, daha iyi şartlarda hizmetlerin devam etmesi için tüm imkanların sağlanacağını kaydetti.

Bakan Pilli, tecrübeli kadrosu ile moleküler tanı yöntemleri kullanarak birçok farklı hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan testler yapmakta ve halkımıza hizmet vermekte olan laboratuvarda daha geniş bir ortam yaratılacağını kaydetti.

Koronavirüsün adamıza gelmesiyle, 7 Mart 2020’den itibaren SARS CoV-2 Dünya Sağlık Örgütü’nün de önerdiği gerçek-zamanlı PCR yöntemiyle laboratuvarımızda çalışılmaya başlandığını söyleyen Bakan Pilli, halk sağlığı için bu laboratuvarda önemli hizmetler sunulduğunu belirtti.

Bakan Pilli, bu süreçte sahada savaşan en önemli kesimin sağlık çalışanları olduğunun biz kez daha altını çizdi.