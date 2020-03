Pilli: Koronavirüs testi için yeterli kit mevcut

Sağlık Bakanı Ali Pilli toplumsal bir mücadeleden geçildiğine, bunun bir sağlık seferberliği olduğuna dikkat çekti ve herkesi sağduyulu olmaya davet etti.

Corona Virüs ile ilgili yapılan her gerçek dışı bilgi ve açıklamanın toplumu ürkütmekten, bilgi kirliliği yaratmaktan başka bir sonuç yaratmadığını ifade eden Pilli, tetkikler için gerekli olan kitlerin şu an yeterli sayıda olduğunu bu süreçte gerekli olan tıbbi malzeme ile ilaç konusunda da herhangi bir eksiklikleri bulunmadığını vurguladı.

Corona virüsü ile ilgili gelişmeler hakkında sağlık bakanlığının gereken zamanlarda, gereken şekillerde açıklama yaptığını ve yapmaya devam edeceğini kaydeden Pilli, “Bir kez daha önemle vurguluyorum. Bu bir toplumsal sağlık seferberliğidir” dedi.

“HALKA ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR”

Bu mücadelede halka da önemli görevler düştüğünü dile getiren Pilli, her bir birey üzerine düşeni yapar ve Sağlık Bakanlığıtarafından açıklanan önlem ve tedbirlere uygun şekilde davranırsa bu süreci kolay şekilde atlatabileceklerini vurguladı.

Halkın çok gerekli olmayan hallerde sokağa çıkmaması gerektiğini vurgulayan Pilli, özellikle kronik hastalar ve yaşlıların sokağa çıkmamasının önem arz ettiğini dile getirdi.

Sağlık çalışanlarının bu süreçte özverili bir şekilde çalıştıklarını, hiç kimsenin sağlık personelinin motivasyonunu kirli ve yalan bilgilerle kırmaya hakkı olmadığını kaydeden Pilli şunları ifade etti:

“KAMUOYUNA YALAN BİLGİLER AKTARANLARLA İLGİLİ YASAL İŞLEMLER BAŞLATILACAK”

“Şu anda sağlık hizmetlerimiz en iyi şekilde verilmeye devam etmektedir. Unutulmamalıdır ki sağlık siyaset de dahil her şeyin üzerindedir. Corona Virüs ile ilgili yapılan her açıklama, her gerçek dışı bilginin toplumu ürkütmekten, paniğe sürüklemekten ve bilgi kirliliği yaratmaktan başka bir sonuç yaratmamaktadır. Gerek sosyal medya üzerinden gerekse yazılı ve görsel basında kamuoyuna yalan ve yanlış bilgiler aktaran her kişi ve kurumla ilgili de gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.”

“KİTLERİMİZ YETERLİ SAYIDADIR”

Coronavirüs tetkikleri için gerekli olan kitlerin şu an yeterli sayıda olduğunu da ifade eden Bakan Pilli, “Elimizde şu anda mevcut 850 tane kit bulunmaktadır, 1500 adet de sipariş verilmiştir. Şu ana kadar 36 vakaya test yapılmış ve bunların 6 tanesi pozitif sonuç vermiştir. Bu süreçte gerekli olan tıbbi malzeme ile ilaç konusunda da herhangi bir eksikliğimiz bulunmamaktadır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yardımcılarından birinin de KKTC için görevlendirildiğini söyleyen Pilli, “Herhangi bir sıkıntı durumunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yanımızdadır” dedi.