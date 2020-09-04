KıbrısManşet

Pilli: Kendi sağlığımız için kurallara uyalım

4 Eylül 2020
Ali Pilli

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli açıklama Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son günlerde ülkemize yurt dışından gelişler doğrultusunda Covid-19 vakalarında artış olduğunu ve aynı zamanda yerel bulaşın görülmeye başladığını belirterek, bu doğrultuda alınacak kararlarla ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Pilli şu ifadelere yer verdi; “Son günlerde ülkemize yurt dışından gelişler doğrultusunda Covid-19 vakalarında artışla birlikte yerel bulaş görülmeye başlanmıştır. Gerek yurt dışından ülkemize gelerek pozitif vaka oldukları tespit edilen kişiler, gerekse yerel vakalarla ilgili Sağlık Bakanlığı olarak tüm tedbirleri almaya devam etmekteyiz.
Sağlık Bakanlığı ortaokul ve liselerde eğitime başlanması konusunda 14 Eylül tarihinde yüz yüze yapılması öngörülen eğitime geçmeden önce 11 Eylül’de Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Eğitim Bakanlığı ile yapılacak istişareler doğrultusunda okulların açılıp açılmayacağını kararlaştıracağımızı kamuoyunun bilgisine getirmiştir. Aynı zamanda Yükseköğrenimde ise yurt dışından gelen öğretmen ve öğrencilerin okullara gitmeden önce 1 hafta süre ile izole olmaları yasal bir zorunluluk haline getirilecektir.
Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca kurallara uymayanlara gerekli yasal işlemler doğrultusunda cezai işlemler uygulanacaktır. Önümüzdeki hafta kurallara uymayanlara cezai yaptırımların uygulanmasını sağlayacak yasa yürürlüğe girecektir. Bilinmesini isterim ki, halkımızın sağlığı her şeyden önce gelmektedir.
Yasaların bize verdiği yetkiler doğrultusunda kurallara uymayan işletmeler ve kişilerle ilgili gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Halkımızdan en büyük beklentim bu salgını birlikte yenmek ve kendi sağlıkları için kurallara uymaya devam etmeleridir. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak bu salgında en güçlü kalkanımız olacaktır. “


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Akdoğan İlkokulu’nda sekreterin testi pozitif çıktı

Akdoğan İlkokulu’nda sekreterin testi pozitif çıktı

3 Eylül 2020
Photo of Pilli: Toplam 1265 test yapıldı, 17 pozitif vakaya rastlandı, 11 kişi taburcu edildi

Pilli: Toplam 1265 test yapıldı, 17 pozitif vakaya rastlandı, 11 kişi taburcu edildi

3 Eylül 2020
Photo of Güngeldi cezaevinde bekleyecek

Güngeldi cezaevinde bekleyecek

3 Eylül 2020
Photo of Erhürman: Etkin bir Cumhurbaşkanlığı tasarlıyoruz

Erhürman: Etkin bir Cumhurbaşkanlığı tasarlıyoruz

3 Eylül 2020
Photo of Güneyde 2149 test yapıldı, 3 yeni vakaya rastlandı

Güneyde 2149 test yapıldı, 3 yeni vakaya rastlandı

3 Eylül 2020
Photo of Bu gece sıcaklık için sarı uyarı

Bu gece sıcaklık için sarı uyarı

3 Eylül 2020
Photo of Dafne Güzellik Merkezi: Test sonuçları negatif

Dafne Güzellik Merkezi: Test sonuçları negatif

3 Eylül 2020
Photo of Su tankeri yan devrildi: Ertosun ağır yaralı

Su tankeri yan devrildi: Ertosun ağır yaralı

3 Eylül 2020
Photo of Karaoğlanoğlu’nda çarpışma: 1 ağır yaralı

Karaoğlanoğlu’nda çarpışma: 1 ağır yaralı

3 Eylül 2020
Photo of Ali Pilli: Aşılar konusunda bir sıkıntı yok

Ali Pilli: Aşılar konusunda bir sıkıntı yok

3 Eylül 2020
Başa dön tuşu
Kapalı