Pilli: Evde tarama çalışmalarına başlıyoruz

Sağlık Bakanı Ali Pilli, korona virüsüyle ilgili yarından sonra evde tarama çalışmalarına başlayacaklarını belirtti. Pilli ayrıca hızlı tarama kiti kullanımı ile ateşli hastaların hazırlanan ayrı bir polikliniğe yönlendirilme uygulamalarına yarın başlanacağını kaydetti.

İzolasyonların yeni başladığına işaret eden Pilli, yurt dışından gelen kişileri tek tek arayıp, genel durumlarını sorduklarını ve bu kişilere evlerinde kalmalarını söylediklerini dile getirdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de ana habere telefonla katılarak koronavürüs salgını ve son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

“BUGÜN 20 KİŞİYE TEST YAPTIK”

Sağlık Bakanı Pilli bugün 20 kişiden alınan numunelerden birinin pozitif çıktığını ve vaka sayısının 39’a yükseldiğini belirtti.

20 kişinin bir otelde tek tek odalarda tutulduğunu ve bu kişilerden numune alımlarının devam ettiğini kaydeden Pilli, sonuçları yarın sabah açıklayacaklarını söyledi.

“TOPLUMSAL BİR MÜCADELE”

Ali Pilli, mücadelenin toplumsal bir mücadele olduğunu ve herkesin sorumluluğu olduğunu ifade ederek, Sağlık Bakanlığı ve sağlık personeli olarak en iyi şekilde görevlerini yaptıklarını söyledi.

Pilli, bu süreçte görev alkan tüm sağlık ekibi ile polis teşkilatına teşekkür etti.

İŞ İNSANLARINDAN DESTEK

Bir iş insanının özel uçağıyla düzenlediği seferle bir kısım sağlık ihtiyacını karşıladığını belirterek, bu kişiye teşekkür eden Pilli, bugün ayrıca Girne Limanı’ndan gerek kıyafet, gerekse de maske olsun bir çok malzemenin ülkeye giriş yaptığını kaydetti.

Pilli, özel uçakla bugün hızlı tarama kitlerinin de geldiğini ve bazı iş insanlarının bu kitleri bağışladığını söyledi.

Bir çok yerden çeşitli bağışlar gelediğini belirten Pilli, bu kişilerin isimlerini ilerleyen günlerde açıklayacaklarını kaydetti.

VENTİLATOR İHALESİ TAMAM

Sağlık Bakanı Pilli, 30 ventilator ihalesinin de sonuçlandığını belirtti.

Ateşli hastaların yarından itibaren açılan ozel poliklinikte kabul edileceğini kaydeden Pilli, hızlı tarama kitlerinin de yarın kullanilmaya başlanacağını söyledi

Pilli, yarından sonra evde tarama çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

BELEDİYE VE İLÇE EMNİYET KURULLARINDAN DESTEK

Ali Pilli, bazı belediye başkanlarını aradığını ve tüm içlerde kurulan ilçe emniyet kurullarından şüpheli tüm durumları bakanlığa bildirimlerini isteyeceklerini belirtti.

Bakan Pilli, “Biz çalışıyoruz, vatandaşlar da dışarı çıkmasın. Kısmi sokağa çıkma yasağı yerine bir karardır. Halk evinde kalsın ki biz daha kısa sürede bu salgını durduralım” dedi.

TURİSTLERİN GENEL DURUMU İYİ

Alman turislerin durumu hakkında da bilgi veren Bakan Pilli, 5 Alman vatandaşının tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Pilli, genel durumları iyi olan 2 turistin akciğer sorunu olduğunu ancak herhangi birinin solunum cihazına bağlı olmadığını belirtti.

Yurtdışından gelen öğrencilerin sağlıkları konusunda herhangi bir şikayetin gelmediğini belirten Pilli, öğrencilerin herhangi bir şikayeti durumunda kendisini de arayabileceğini veya mesaj atacabileceklerini söyledi.