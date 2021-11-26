Sağlık Bakanı Ali Pilli, Atleks Sanverler Ortaokulu ve A Life Yaşlı Bakım Merkezi’ni ziyaret etti. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından öğrencilere ve yaşlı bakım evinde yapılan aşı uygulamasını yerinde inceleyen Bakan Pilli, yetkililerinden bilgiler aldı.

Bakan Pilli, Covid-19 ile mücadele kapsamında 12-18 yaş arası çocuklar dâhil halkın aşılanması için aşı seferberliğinin devam ettiğini, geçtiğimiz haftadan bu yana okullarda Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından aşılamaların sürdürüldüğünü söyledi.

Yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olması için en başta aşı yapmanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Bakan Pilli, Covid-19 kurallarıyla ilgili öğrencilerle sohbet etti.

Bakan Pilli, Atleks Sanverler Ortaokulu’nda gerekli kurallara uyulduğunu gözlemlediğini, okul yönetimi ve kurallara uyan öğrencilere teşekkür ettiğini ifade etti.

Okulların yanı sıra yaşlı bakım merkezleri ve bakanlığa bağlı tüm sağlık merkezlerinde aşılama kampanyasının devam ettiğini belirten Bakan Pilli, aşıya olan ilgiden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından 50 bin 310 doz Pfizer- Biontech aşısının yanı sıra, AB tarafından 9 bin 996 doz Pfizer –Biontech aşısının daha ülkeye gönderildiğini ve bakanlık yetkililerine teslim edildiğini açıklayan Bakan Pilli, elde yeterli miktarda aşı olduğunu anlattı, 12 yaş üzeri herkesin aşılarının tamamlanması gerektiğine işaret etti.