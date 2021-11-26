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Gezi Davası: Mahkeme Osman Kavala’nın tutukluluğuna karar verdi

26 Kasım 2021
Osman kavala





Yargıtay ve İstinaf Mahkemesi tarafından bozulduktan sonra yeniden görülen ve Osman Kavala’nın tek tutuklusu olduğu 52 sanıklı Gezi Davası’nın ikinci duruşması bugün görüldü. Mahkeme oy çokluğu ile Osman Kavala’nın tutukluluğuna karar verdi.



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26 Kasım 2021


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