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Biri ithal iki üründe limit üstü kalıntı

26 Kasım 2021
tarım dairesi gıda denetim sonuçları





Tarım Dairesi 19-25 Kasım 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.




İthal Ürünlerden 14 numuneden 13 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne  rastlanılmıştır.



SVS Tic. Ltd. ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine İmha edilmiştir.

Yerli Ürünlerden 15 numuneden 14 numune temiz olup, tavsiye dışı  bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.

Güvercinlik köyü sakinlerinden Zübeyde Kırşan’a ait ıspanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün  imha  edilecektir.

 

İsimYerli/ithalÜrünAnaliz Sonucu
M.Hacı Ali Ltd.İthalSoya Fasulyesi KüsbesiTemiz
Svs Tic. Ltd.İthalÇeri DomatesLimit Üstü
Svs Tic. Ltd.İthalSiyah ÜzümTemiz
Mert UluşanİthalHavuçTemiz
Babür Tic. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
Babür Tic. Ltd.İthalEkmeklik Buğday UnuTemiz
Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma Stk.Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.İthalArmut DeveciTemiz
Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma GalaTemiz
Onbaşı İşl. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
TÜKİthalArpa YemlikTemiz
Pınarlı Tarım İşl.İthalMısır SlajıTemiz
Levent San Ltd.İthalMısır yemlikTemiz
Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma GalaTemiz
Cuma PolatGüvercinlikMarulTemiz
Zübeyde KırşanGüvercinlikAlabaşTemiz
Zübeyde KırşanGüvercinlikIspanakLimit Üstü
Filiz SertçeİncirliLuğanaTemiz
Kamuran ArkoyÇayönüIspanakTemiz
Kamuran ArkoyÇayönüPancarTemiz
Mustafa ArkoyÇayönüIspanakTemiz
Mustafa ArkoyÇayönüPancarTemiz
Mahmut ÇilTatlısuBiber(Chili)Temiz
Lidya KargıTatlısuYeşil Çarli BiberTemiz
Hacı ÇelikTatlısuDomatesTemiz
İbrahim AteşTatlısuDomatesTemiz
Menteş SoyumertÇatalköyMarulTemiz
Menteş SoyumertÇatalköyÇeri DomatesTemiz
Serpil BayurOzanköyIspanakTemiz

 

 



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26 Kasım 2021


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