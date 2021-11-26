Biri ithal iki üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi 19-25 Kasım 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal Ürünlerden 14 numuneden 13 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.
SVS Tic. Ltd. ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine İmha edilmiştir.
Yerli Ürünlerden 15 numuneden 14 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.
Güvercinlik köyü sakinlerinden Zübeyde Kırşan’a ait ıspanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilecektir.
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|M.Hacı Ali Ltd.
|İthal
|Soya Fasulyesi Küsbesi
|Temiz
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Limit Üstü
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Siyah Üzüm
|Temiz
|Mert Uluşan
|İthal
|Havuç
|Temiz
|Babür Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Babür Tic. Ltd.
|İthal
|Ekmeklik Buğday Unu
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Gala
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|TÜK
|İthal
|Arpa Yemlik
|Temiz
|Pınarlı Tarım İşl.
|İthal
|Mısır Slajı
|Temiz
|Levent San Ltd.
|İthal
|Mısır yemlik
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Gala
|Temiz
|Cuma Polat
|Güvercinlik
|Marul
|Temiz
|Zübeyde Kırşan
|Güvercinlik
|Alabaş
|Temiz
|Zübeyde Kırşan
|Güvercinlik
|Ispanak
|Limit Üstü
|Filiz Sertçe
|İncirli
|Luğana
|Temiz
|Kamuran Arkoy
|Çayönü
|Ispanak
|Temiz
|Kamuran Arkoy
|Çayönü
|Pancar
|Temiz
|Mustafa Arkoy
|Çayönü
|Ispanak
|Temiz
|Mustafa Arkoy
|Çayönü
|Pancar
|Temiz
|Mahmut Çil
|Tatlısu
|Biber(Chili)
|Temiz
|Lidya Kargı
|Tatlısu
|Yeşil Çarli Biber
|Temiz
|Hacı Çelik
|Tatlısu
|Domates
|Temiz
|İbrahim Ateş
|Tatlısu
|Domates
|Temiz
|Menteş Soyumert
|Çatalköy
|Marul
|Temiz
|Menteş Soyumert
|Çatalköy
|Çeri Domates
|Temiz
|Serpil Bayur
|Ozanköy
|Ispanak
|Temiz