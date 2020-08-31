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Pilli: 9 yeni pozitif vaka

31 Ağustos 2020
Ali Pilli
Ali Pilli

” Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1749 olduğunu, 9 pozitif vakaya  rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 4 kişinin deniz yolu, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.  31  Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; Bugün Yapılan Test Sayısı: 1749

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-4

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 120.812

Toplam Vaka Sayısı- 331

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 229

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 98

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 23

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 75

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


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