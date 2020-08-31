Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Aşırı Sıcaklarda Dışarıda Çalışma Yasağı geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 45 derecenin üstünde seyreden aşırı sıcaklar nedeniyle, 31 Ağustos- 5 Eylül tarihleri arasında , Bakanlık tarafından 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağı uygulanacak.

Ülkemizde mevsim normallerinin üstünde görülen hava sıcaklığı nedeniyle , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği ile görüş alışverişinde bulunarak, 31 Ağustos- 5 Eylül 2020 tarihlerini kapsayan günlerde; 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağı getirilmesini kararlaştırmıştır.

Karara göre; 31 Ağustos Pazartesi gününden itibaren 5 Eylül Cumartesi gününe kadar; dışarıda çalışma saatleri : Sabah 07.00-11.00 ile öğleden sonra 16.00- 20.00 arası ya da 17.00- 21.00 arası olarak belirlenmiştir.

Çalışanlarımız ve vatandaşlarımız , yasağa aykırı bir durum halinde Bakanlığımıza bağlı Alo 102 İhbar Hattı’na ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal medya hesaplarına ihbarda bulunabilecektir.

Gelen ihbarlar Bakanlığımız tarafından değerlendirilerek , yasağa uymayan işverenlere ilgili yasal mevzuat kapsamında yaptırım uygulanacaktır.

Tüm kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.