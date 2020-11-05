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Pilli: 7 pozitif vakaya rastlandığını ,16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

5 Kasım 2020
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1237 olduğunu, 7 pozitif vakaya  rastlandığını ,16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

 

Bakan Pilli, vakalardan 4 kişinin deniz yolu, 3 kişinin ise hava yolu ile ülkemize geldiğini söyledi .

5 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1237

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7

Ülke dışından gelen vakalar –  7

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –

Yerel vakalar –

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 16

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 229.714

Toplam Vaka Sayısı- 956

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 900

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 51

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 12

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 39

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-







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5 Kasım 2020

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