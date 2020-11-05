TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı “Yetmedi, UBP kurultayına bile müdahale edildi” diyerek UBP’de bugün yaşananları çekilmesini eleştirdi.

Açıklama şöyle:

Ülkemizde geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi adil görünse bile demokratik değildi. Türkiye hükümetinin etkin güçlerinin Kıbrıs Türk halkının iradesine müdahale ettiğine hep beraber tanık olduk. Aslında bu tür müdahaleler tarih boyunca hep yaşanmıştır ancak bu kadar aşikar olan da ilk kez yaşanıyor. Bu da yetmezmiş gibi, müdahaleleri davet edenler, bir kez daha müdahale davet ederek kendi kendilerinin kurultaylarının ertelenmesini sağlamışlardır. Demokratik bir şekilde kurultayını yapması gereken UBP’nin içinde görünüyor ki, birinci turu tamamlanan kurultayın ikinci turuna iki gün kala ertelenmesi baskısıyla karşı karşıya kalınıyor.

Belli oldu ki Faiz Sucuoğlu’nun demokratik olarak önde gittiği yarışın kazanılacağı diğer tarafın kaybedeceği anlaşılınca müdahalenin şiddeti artırılarak bir yıl sonraya erteleneceği yoluna girilmiştir. Kafamızdaki soru işaretlerinden biri de, kendi partilerini yönetemeyen siyasilerin ülkeyi nasıl yönetecekleridir. Gözden kaçmayan bir diğer noktada müdahale davet edenlerin bunu bir alışkanlık haline getirmesi ve bu boyuta kadar taşımasıdır. Ülkede demokrasiye, gençlerimizin umutlarına yazık ve günahtır!

Bilinmelidir ki, bu ülkenin sağcısı da solcusu da bizimdir. Bizler de bu demokrasiye sahip çıkarken, sağ ve sol demokrasi diye bir ayrıma girmemeliyiz. Nereden gelirse gelsin, her türlü dış müdahaleyi davet edenleri de tevessül edenleri de kınıyoruz. Biz onurlu ve dik durmaya, hangi kesimden olursa olsun bu düşünceyi savunanlarla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla.

Genel Başkan

Mehmet Çakıcı