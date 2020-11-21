Bakan Pilli:” 30 bin adet PCR test kiti ülkemize geldi”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Acil Durum ( Pandemi )Hastanesi açılışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile pandemi süreciyle ilgili görüşmeleri esnasında PCR test kitleri konusunda taleplerini aktardığını söyledi.

Görüşmenin ardından 30 bin adet test kitinin ülkemize ulaştığını kaydeden Bakan Pilli, Pandemi döneminin başından bu yana her ihtiyacımız olduğunda yanımızda bulunan başta TC Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan olmak üzere , TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkürlerini sunduğunu kaydetti.