Pilli: 3 yeni vaka toplam 91 vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ülkedeki vaka sayısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Pilli, bugün 238 test yapıldığını ve testler sonucunda 3 yeni pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Bakan Pilli, bugüne kadar 2785 toplam test yapıldığını ve toplamda 91 vakanın görüldüğünü, 36 hastanın taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, 7 KKTC vatandaşı taburcu edildiğini, tedavisi devam eden vaka sayısını 53, yoğun bakımda olanların sayısını 2 olarak açıkladı.

Bakan Pilli, hastaların bölgelere göre dağılımını ise şöyle açıkladı:

Lefkoşa: 3

Gönyeli: 3

Gazimağusa: 3

Beyarmudu: 3

Girne: 2

Lapta: 9

Alsancak 4

Karşıyaka: 2

İskele – Karpaz: 22