Pilli: 3 yeni vaka toplam 91 vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ülkedeki vaka sayısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Pilli, bugün 238 test yapıldığını ve testler sonucunda 3 yeni pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.
Bakan Pilli, bugüne kadar 2785 toplam test yapıldığını ve toplamda 91 vakanın görüldüğünü, 36 hastanın taburcu edildiğini açıkladı.
Pilli, 7 KKTC vatandaşı taburcu edildiğini, tedavisi devam eden vaka sayısını 53, yoğun bakımda olanların sayısını 2 olarak açıkladı.
Bakan Pilli, hastaların bölgelere göre dağılımını ise şöyle açıkladı:
Lefkoşa: 3
Gönyeli: 3
Gazimağusa: 3
Beyarmudu: 3
Girne: 2
Lapta: 9
Alsancak 4
Karşıyaka: 2
İskele – Karpaz: 22