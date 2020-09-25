Pilli: 3 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 1046 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildiğini açıkladı. KKTC’de Covid-19 vaka sayısı 735’e yükseldi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1046 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 1 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

25 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1046

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3

Ülke dışından gelen vakalar – yok

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -2

Yerel vakalar -1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-24

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 163.073

Toplam Vaka Sayısı- 735

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 545

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 186

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 33

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 152

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1