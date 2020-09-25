Türkiye’de 73 can kaybı, bin 665 yeni Covid-19 vakası

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeledeki son duruma ilişkin Samsun’da açıklama yaptı.

“Karşımızda artık iki virüs üç tedbir var”

(Mevsimsel grip etkisi) Bulaşıcı hiçbir hastalığı hafife almayın. Karşımızda artık iki virüs var. Elimizde üç tedbir var: Maske, mesafe, temizlik. Aldığımız tedbirleri ihmalsiz uygularsak, influenza virüsünden de korunmuş oluruz. İki virüsle aynı anda mücadele etmek zorunda kalmayız.

“Bu toplum, sağlık çalışanına şiddet gösterenini dışlar”

(Sağlık çalışanlarına saldırı) İnancıma göre bu toplum, sağlık çalışanına şiddet gösterenini dışlar. Toplumun dışlaması ise hapis kadar ciddi cezadır. Şiddet maruz kalana fiziken zarar verir ama failini ruhen küçültür.

(Virüse karşı aşı çalışmaları) Aşıyla ilgili haberler dünyanın eline tutuşturulmuş bir teselli değildir, gerçektir fakat önümüzde daha birçok ay var.

“Kullandığımız ilaç ölüm oranını yüzde 30 azalttı”

Journal Internal Medicine adlı bilim dergisinde yakında yayınlanan çalışma kullandığımız Klorokin ilacının durumu ciddi hastalardaki ölüm oranını yüzde 30 düşürdüğünü göstermektedir.

“Tedbirlerle yayılıma karşı başarı sağlıyoruz”

Yerel tedbirler sayesinde yayılıma karşı başarı sağlıyoruz. Samsun’da son bir haftada yüzde 30’dan fazla düşüş var, Ordu’da yüzde 30, Sinop’ta ise yüzde 50 düşüş var.

“Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız yüzde 51”

Tokat’ta yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70. Samsun’da yatak doluluk oranı yüzde 62. Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.

-Samsun’a ve çevre kentlere hizmet verecek Samsun Şehir Hastanesi’ni ihalesi yapıldı, yakında inşaat başlayacak.

-(ABD Büyükelçisi’ne tepki) Büyükelçinin yaptığı açıklama talihsiz, Türkiye eski Türkiye değil.

-Okulların açılmasıyla ilgili bir artış olmadı.

-Türkiye genelinde bir yasak düşünülmüyor.